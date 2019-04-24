На звонницу Свято-Стефановского кафедрального собора установили все купола

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим с помощью-онлайн трансляции показал, как преобразилась территория у Свято-Стефановского собора перед Пасхой. В частности, он продемонстрировал, что на строящуюся звонницу подняли все купола.

В коротком видео снятом в режиме «здесь и сейчас» архиепископ дал полюбоваться банерами с надписями на духовную тематику, которые украсят строящуюся звонницу. «Надпись — мое изобретение», - отметил Питирим. В настоящий момент на звонницу поставили все купола. Таким образом, уже виден край долгому строительству, средства на которое собирали всем миром.

- Да, все купола уже установили, последний занял свое место 8 апреля. Надеемся, что православную гимназию в здании звонницы удастся открыть к 2019 году, - сообщил архиепископ «Комсомольской правде в Коми».

Также Питирим показал красные покрова — место, где будут освящать яйца и куличи на Пасху, которая пройдет 28 апреля. Архиепископ дал своим подписчикам в соцсетях послушать куранты, которые раздаются с колокольни каждый час до девяти часов вечера с помощью робота-звонаря. Трансляцию вы можете посмотреть вот здесь. С полной программой религиозного праздника (расписание крестных ходов, служб и гуляний) можно познакомиться вот тут.

Как помочь строительству?

Помощь собирают на карточку Сбербанка № 4276280012294275с пометкой - благотворительная помощь.

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