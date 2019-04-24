Несовершеннолетний ребенок депутата Усинска заработал больше 4 млн рублей

Депутаты Совета Усинска вслед за своими коллегами сдали свои декларации о доходах. Больше всех за 2018 год заработал Андрей Линников - 26 857 630,13 рублей. В его собственности находятся земельный участок площадью 1200 кв.м. и дом площадью 230 кв.м. У супруги депутата в собственности две квартиры по 74 кв.м. и 38,2 кв.м.

Вторым по доходам оказался депутат Игорь Сластен. За год он заработал 7 304 282,44 рублей. В собственности у него гараж площадью 21,5 кв.м, пять машин: ГАЗ 69, ЗАЗ 965, ЗАЗ 965, ГАЗ 21Р, мотоцикл Suzuki Intruder 400, мотоцикл Suzuki Intruder 800.

На третьем месте по доходам оказался Виктор Коновалов с доходом в 6 427 347,34 рублей. У него в собственности квартира площадью 51,8 кв.м. и 1/4 доли еще одной квартиры площадью 71,2 кв.м, автомобили Hyundai Santa Fe, КРАЗ 256.

Однако среди всех сумм выделяется задекларированный доход несовершеннолетнего ребенка депутата Владимира Аникина - 4 131 407,65 рублей.

Полный перечень деклараций депутатов Усинска смотрите по ссылке.

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