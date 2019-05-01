Грязь, пыль и скорость: в Сыктывкаре открыли сезон катания на квадроциклах

В сыктывкарском местечке Алешино любители экстремальных видов спорта открыли квадросезон-2019. Несмотря на то, что организаторы делали упор на том, что мероприятие носит семейный и дружеский характер, но14 участников квадротриала были настроены как никогда по-боевому.

Участникам нужно было позвонить в колоколФото: Ольга СОЛОВЕЙ

На небольшой поляне расположилась полоса препятствий, которую гонщикам нужно было пройти как можно быстрее. Стартуя по двое, участники должны были позвонить в колокол, не слезая со своего квадроцикла, проехать качели, змейку и преодолеть множество горок и ухабов. При этом любой гонщик мог получить и штрафные минуты за сбивание габаритных столбов, невыполнение какого-либо упражнения или выезд за финишную полосу.

Пройти "змейку"Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Проехать качели.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- В принципе мы относимся ко всему лояльно, но все волнуются и косячат. Один участник уже выбыл из соревнований - очень жестко приземлился и сломал свой квадроцикл, - рассказал руководитель клуба «Сусанин» Андрей Глушков. – Кстати, наша техника, к сожалению, достаточно дорогая и не каждый может себе позволить такую «игрушку», поэтому к нам не идет молодежь. Это больше хобби для больших дядей.

Стоимость квадроцикла может варьировать от 250 тысяч до 1,7 миллиона рублей. Многое зависит и от вида транспортного средства. Например, спортивный квадроцикл представителя клуба «Сусанин» Евгения Беляева стоит 1,5 миллиона рублей. Евгений сегодня в гонке не участвует, но уже через месяц сыктывкарец поедет в Татарстан на двухдневное международное ралли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/706446" frameborder="0"></iframe> Квадроциклы. Сыктывкар..Ольга СОЛОВЕЙ

Евгений Беляев - самый опытный квадроциклист в СыктывкареФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Я уже больше 12 лет занимаюсь гонками. К сожалению, я не очень люблю грязь и путешествия. Больше болею за спорт, активный образ жизни и драйв. В Татарстане мы проедем 600 километров за два дня. Это очень серьезная гонка, до нее осталось меньше месяца, - предвкушает поездку Евгений.

При этом гонщик уже не раз калечился во время заездов, но до сих пор продолжает заниматься любимым делом.

- В прошлом году перед чемпионатом я сломал ребро, катаясь на чужом квадроцикле. С тех пор появилась какая-то паническая боязнь езды боком, - признается гонщик. – Но травмы в таком спорте – это нормально.

Призы соревнований.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Ежегодное праздничное открытие сезона собрало представителей двух сыктывкарских клубов: «11-миля» и «Сусанин». При этом последние выделялись среди гонщиков своей яркой формой, на спине которой красуются прозвища членов клуба.

- Когда мы только основали «Сусанин», то обратили внимание, что у нас много Андреев, Дим и так далее. Так и придумали фишку с прозвищами. Их обычно дает сам человек или другие члены клуба – смотрят на его слабости, особенности, так прозвище и рождается, - объяснил Андрей Глушков по прозвищу Дон Андрэ.

Руководитель клуба "Сусанин" Андрей Глушков подчеркнул, что открытие сезона - это семейный праздникФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Сегодняшние заезды только открывают летний сезон клуба, который будет богат на события. Например, скоро сусанины поедут в большой многодневный тур по Коми: от Сыктывкара до Емвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/706445" frameborder="0"></iframe> Открытие сезона. Сыктывкар..Ольга СОЛОВЕЙ

- Едем в такой тур впервые, особенностей местности особо не знаем, но ведь на то мы и сусанины! Наша задача – забрести куда-нибудь, - пояснил Андрей Глушков.

Полосу препятствий нужно было пройти как можно быстрее.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Стартовали по двое.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

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