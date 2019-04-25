Проект «Возвращение»: Геннадий Цыпанов ордена не надевал, считая, что каждый, кто воевал рядом с ним, гораздо больше сделал для победы

Начиная проект «Возвращение» «КП-Коми» предлагала нашим читателям присылать в редакцию истории о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Но условия родства не первостепенны в нашей задумке. Главное – еще раз вспомнить ветеранов, которые так много сделали для всех нас.

Руководитель детского объединения «Восхождение» Ирина Экк рассказала, как она вместе со своими подопечными в преддверии 9 Мая навещала жену фронтовика Геннадия Цыпанова Галину.

Галина Цыпанова не перестает вспоминать героя войны, который взрывал танки и получал ранения.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

От нее дети узнали, что Геннадий Николаевич родился в селе Визинга Сысольского района. В 1943 году окончил 10 классов Визингской средней школы и был отправлен на фронт 25 октября 1943 года. Демобилизован 19 мая 1945 года по ранению. Служил в 33 запасном стрелковом полку в должности стрелка с октября 1943 по май 1944 года. С мая 1944 по сентябрь 1944 служит автоматчиком в 324 стрелковом полку. После тяжёлого ранения в грудь с сентября 1944 по май 1945 года находится на лечении в эвакогоспитале 2556.

Участвовал в боях на Рижском направлении в Латвии в звании рядового. Награжден Орденами «Славы 3 степени», «Отечественной войны 2 степени», «Отечественной войны 1 степени».

Вдова с гордостью показывает ордена мужа.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Геннадий Цыпанов умер в 2000 году, но бабушка не перестает вспоминать героя войны, который взрывал танки и получал ранения. При знакомстве она обратила внимание на его вежливость и учтивость. После Галина Ивановна узнала, что он ходил с не зажившей раной в груди, которая не затянулась в госпитале. Уроженец Визинги был очень скромным человеком в жизни. Ордена не надевал, считая, что каждый, кто воевал рядом с ним, гораздо больше сделал для победы.

Уроженец Визинги был очень скромным человеком в жизни. Ордена не надевал, считая, что каждый, кто воевал рядом с ним, гораздо больше сделал для победы.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В рамках проекта "Возвращение" мы собираем истории читателей о родственниках, участвовавших в войне. Каждый может рассказать о своих родных, прислав семейную историю на адрес kp@kpkomi.ru или написав в vk.me/kp_komi

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