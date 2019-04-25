2019-04-25T11:31:18+03:00
Общество

«Жалоба была построена на предположениях»: руководитель семейного клуба «Дружок», который закрыли из-за неприятного запаха

Приговору суда предшествовало расследование и проверка Роспотребнадзора по Коми
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из группы «Семейный клуб «Дружок»Фото из группы «Семейный клуб «Дружок»
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В Сыктывкаре временно закрыли семейный клуб «Дружок» из-за жалобы ТСЖ дома №96 по улице Первомайской, где располагались животные. По словам жильцов, им надоел запах от питомцев клуба, и они решили положить этому конец.

Приговору суда предшествовало судебное расследование и проверка Роспотребнадзора, куда пожаловались жильцы дома №96. В итоге, семейный клуб «Дружок» закрыли на 60 суток и возбудили на руководство центра дело об административном правонарушении за размещение в жилом доме и отсутствие автономной вентиляции.

Но руководство «Дружка» не спешит унывать. Речи о бессрочном закрытии клуба не идет. Сейчас решается вопрос с арендой и, возможно, когда пройдет штрафной срок, «Дружок» снова откроет двери для посетителей в другом месте. Однако пока конкретных планов нет.

- Нам теперь нужно искать другое помещение, потому что сделать автономную вентиляцию ТСЖ просто не согласится. Нас закрыли по жалобе, построенной на предположениях. Кроме того, она была отправлена в органы, когда мы только делали ремонт. Так что именно в этом доме (Первомайская, 96) мы не откроемся уже никогда. Ищем отдельно стоящее здание или помещение с автономной вентиляцией в нежилом здании в 50 метрах от жилых строений, чтобы не попасть снова в подобную историю, - поделилась планами с «Комсомольской правдой в Коми» руководитель семейного клуба «Дружок» Татьяна Колмакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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