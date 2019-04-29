2019-04-29T14:09:47+03:00
Общество

В дело о премии руководителю Печоры вмешалась прокуратура

Надзорный орган установил, что представительный орган местного самоуправления не определил порядок начисления и выплаты премии главе района
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Основания начисления премии и ее размер будут зависеть от оценки отчета главы муниципального районаОснования начисления премии и ее размер будут зависеть от оценки отчета главы муниципального районаФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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После вмешательства прокураты Совет депутатов Печоры утвердил положение о порядке начисления и выплаты премии руководителю района. Дело в том, что раньше такого документа не было, что и выяснила прокурорская проверка, сообщает Pechoratoday.

Надзорный орган установил, что представительный орган местного самоуправления не определил порядок начисления и выплаты премии главе района. В частности, не установил критерии конкретных размеров премии и периодичности ее выплаты. После вмешательства прокуратуры пробел устранили. Отныне, если отсчет сити-менеджера не будет удовлетворять депутатов, то премия ему выплачиваться не будет.

- Основания начисления премии и ее размер будут зависеть от оценки отчета главы муниципального района «Печора» о результатах своей деятельности и деятельности администрации за истекший год, а также от места в рейтинге глав муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Коми, - отметил помощник прокурора, юрист 1 класса Илья Кожевин.

Однако свою волю по этому вопросу депутаты применят уже только в следующем году. Соответствующее постановление о премии было принято 24 апреля. А днем ранее депутаты уже рассмотрели отсчет главы администрации о проделанной работе за прошлый год. Как рассказал «Комсомолке» депутат Совета Печоры Иван Пьянков, собрание получилось не самым простым. Признать работу удовлетворительной народные избранники смогли лишь с третьей попытки. После первых двух не набиралось требуемое количество голосов, объявлялись перерывы для «консультаций».

- В результате 16 народных избранников оценили работу Натальи Паншиной как удовлетворительную. Против проголосовали лишь двое – я и Геннадий Коньков, - отметил депутат.

Напомним, что руководитель администрации Печорского района Наталья Паншина недавно задекларировала доход за 2018 год. Она заработала за 12 месяцев прошлого года 4 млн 489 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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