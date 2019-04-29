Сыктывкарец о жизни в США: «Здесь не рай, а просто другая страна»

Каждый год среди иммигрантов разных национальностей разыгрывают 50 тысяч грин-карт. Грин-карта — это удостоверение личности, которое подтверждает вид на жительство и право на работу в США. Она дает иммигранту практически те же права, что и обычным американцам, кроме права голоса на выборах. Выиграть грин-карту в лотерею крайне сложно: вероятность — один шанс из ста. Но сыктывкарец Константин Доронин выхватил этот шанс в прошлом году и переехал в Сиэтл. О жизни с нуля в другой стране новообращенный американец рассказал «КП-Коми».

Лотерея

Константин Доронин пять лет участвовал в лотерее, в которой разыгрываются грин-карты. Повезло ему на пятый раз.

— Варианты переезда начал рассматривать ещё 10 лет назад. Единственный иностранный язык, которым я владею — английский, поэтому выбор был среди англоязычных стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания. Лотерея была относительно самым простым способом эмиграции, поэтому я изначально остановился на нем. Если бы я не выиграл на пятый год — рассматривал бы другие варианты, — объяснил бывший сыктывкарец.

После известия о выигрыше у Константина Доронина началась бумажная волокита: он заполнил онлайн-форму DS-260 (анкета, которую заполняют для получения иммиграционной визы) и прошел собеседование в посольстве.

— Документов для переезда было нужно много. Но они, в основном, есть у всех на руках. Дополнительно пришлось брать только справку об отсутствии судимости и документы, подтверждающие уровень доходов. И необходимые прививки поставить, которых не было.

Знакомство с Америкой

Константин Доронин признался, что из России уезжал с двойственным чувством:

— С одной стороны, была радость от того, что я добился того, чего давно желал. С другой стороны, мне было грустно: я оставил в России всех, кого люблю. Пока что оставил.

Сиэтл победителю лотереи понравился больше Нью-Йорка

Городом, который встретил бывшего сыктывкарца в Америке, стал Нью-Йорк. Константину Доронину его объятья не особо пришлись по душе. Он перебрался в Сиэтл:

— Знакомство с Америкой началось с Нью-Йорка. Такое себе знакомство. Мне лично в Нью-Йорке неуютно: слишком много людей, движения и шума. Сейчас я живу в Сиэтле. Почему он? Прекрасный город, красивый, с развитой экономикой и транспортной инфраструктурой. Да и климат не требует какой-то совсем уж жесткой акклиматизации. К тому же в Сиэтле есть большая русская диаспора. Люди стараются помогать друг другу, хотя бы советом или добрым словом.

С иноязычными соотечественниками у Константина Доронина проблем в общении нет. При непонимании американцы просто переспрашивают: Сиэтл — город многонациональный, поэтому там к этому спокойно относятся. Какого-то «идейного» пренебрежения к «проклятым русским» там тоже нет:

— Американцы, когда узнают, что я русский, начинают расспрашивать. Им любопытно. Причем, задают вопросы не о политике и государстве в целом, а про бытовые вещи: про погоду, природу, еду.

Проблем с общением на английском у Константина нет

Что нужно знать россиянину, переезжающему в Америку?

На этот вопрос Константин Доронин ответил очень подробно:

— В Америке просто не будет. Здесь не рай. Здесь другая страна со своими плюсами и минусами. Здесь другая культура, другой менталитет, другая жизнь. Даже пища и вода другая. И нужно быть к этому готовым, изучать жизнь здесь до переезда, причем желательно не по голливудским фильмам. Читать, общаться с людьми. И обязательно учить язык. Можно и без него, но тогда все будет на порядок сложнее.

По словам экс-жителя Коми, в Америке дорогая медицина. Но зато там можно не тратиться на дорогой бензин и обслуживание личного автомобиля:

— Медицина — это дорого, лучше не болеть никогда. Часть расходов покрывает страховка, остальное как-то сами. Развлечений куча, в целом все очень недорого по местным меркам. Общественный транспорт очень развит. Пока я без машины, передвигаюсь больше пешком и на автобусе.

Константин не чурается никакой работы. Сейчас он устроился посудомойкой.

Ещё одна мечта?

После переезда Константин Доронин сосредоточился на решении бытовых проблем:

— Работу пока не нашел, раскидываю резюме. Пока все равно, куда устроиться, первоначальная задача — зацепиться и начать зарабатывать [после интервью экс-сыктывкарец стал работать посудомойкой. На прошлом месте работы в России он зарабатывал 16 долларов в день, сейчас - столько же в час - прим. ред.]. Минимальный заработок в штате Вашингтон — 11 долларов в час. На него можно нормально жить, правда, с некоторыми компромиссами. На средний заработок можно уже откладывать деньги на какие-то цели, не особо себя ограничивая.

Музыкой бывший сыктывкарец начал заниматься ещё в 90-х. Источник фото: https://vk.com/wethephoenix

В Сыктывкаре победитель лотереи оставил музыкальную группу «We The Phoenix». Она появилась в 2015 году после распада предыдущей группы — «Stellar». Вообще, начиная с 90-х годов, Константин Доронин участвовал в нескольких проектах. Все они были связаны с альтернативной музыкой: эмо-кором, гранжем, хардкором. На новом месте любимое дело музыкант бросать не хочет:

— Возможно, соберу группу здесь попозже, когда остальные, более базовые вопросы решу. Тем более, гитарист одной из первых групп, в которых я участвовал, живет здесь, в Сиэтле.

Фото с прощального концерта "Stellar"

Кроме желания зацепиться у Константина Доронина есть ещё одно стремление:

— Прекрасно осознаю, что в США я пока чужой. И это нормально. Сомневаюсь, что потянет обратно в Россию. Я скучаю не по стране, а по людям, которые у меня там остались. После того, как ассимилируюсь, перетащу в Сиэтл, всех кого люблю.

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