2019-04-27T14:24:26+03:00
Общество

На Пасху в Сыктывкаре перекроют две улицы

В Пасхальную ночь будут временно изменены схемы движения автобусов
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Движение ограничат на улицах Ленина и СвободыДвижение ограничат на улицах Ленина и СвободыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Пасху в Сыктывкаре будет ограничено движение на улицах Ленина и Свободы. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Коми.

Так, с 21.00 27 апреля до 5.00 часов 28 апреля будет ограничено движение по улице Ленина от дома 28 по улице Ленина до пересечения с улицей Свободы и по улице Свободы от пересечения с улицей Интернациональной до улицы Кирова. Эти же улицы будут перекрыты с 08.00 до 18.00 28 апреля.

Кроме того, в Пасхальную ночь с 22.00 27 апреля 2019 года до 4.00 28 апреля 2019 года будут временно изменены схемы движения автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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