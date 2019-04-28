Архиепископ Питирим: "Если мы все с вами будем в золоте, но не будет духовности, то люди друг друга съедят"

Сегодня во всем мире отмечается самый главный христианский праздник – Пасха. В Сыктывкар центральным местом паломничества для прихожан стал Свято-Стефановский кафедральный собор. Пасхальные богослужения начались здесь еще глубокой ночью, когда глава Коми Сергей Гапликов привез из Москвы благодатный огонь, сошедший в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Воскресным утром прихожане продолжали неспешно подходить к собору, чтоб помолиться и освятить куличи и яйца.

Символ ПасхиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Кто-то скромно приходил с небольшим пакетиком, в котором был «пасхальный набор», а некоторые несли для освящения целые корзины. Иерей Иван Коюшев каждые 10 минут собирал группу людей для ритуала. В начале собравшиеся обращались к лику Христа, который изображен на соборе, и читали вместе с иереем молитву. Затем богослужитель с помощью кропила освящал куличи и яйца.

Иерей Иван Коюшев освящает куличи и яйцаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

До начала праздничного молебна, который был запланирован на 12 часов, прихожане могли узнать много интересного о храме из экскурсии, которую организовали активисты молодежного отдела сыктывкарской епархии.

Крестные ходы тянулись к собору из разных частей городаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Мы расскажем о пасхальных традициях и об устройстве Стефановского собора, о его дореволюционной истории. Не забудем зайти внутрь здания. Экскурсия рассчитана на пол часа. Она емкая и отвечает на многие вопросы. Ходим группами по 8-10 человек. В основном люди знают наиболее известные факты, например, что собор освящен в честь Стефана Пермского, но без подробностей, - отметили экскурсоводы.

Всего в Сыктывкаре прошло шесть крестных ходовФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В 11 часов из многих концов города начались крестные ходы. Небольшими группами люди тянулись к собору из Давпона, Кирулей, Орбиты, при этом распевая молитвы.

Представитель молодежного отдела епархии отец Аркадий рассказал «КП-Коми», что такие массовые паломничества символизируют молитву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/705840" frameborder="0"></iframe> Колокола на звоннице. Сыктывкар..Ольга СОЛОВЕЙ

- Крестный ход – это особый вид молитвы. Мы не циклимся, что молитва – это только стояние в храме. Крестные хода – массовые паломничества. Когда люди идут вокруг храма – они делают некое усилие над собой. Для человека это обосновано тем, что он принимает некое усилие ради Бога, - пояснил отец Аркадий.

Пасха в СыктывкареФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Ровно в 12 часов в верхнем зале собора архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим начал праздничный молебен. Он напомнил, что сейчас свечи в соборе зажжены от того самого благодатного огня, который сошел в Иерусалиме.

Архиепископ Питирим пожелал, чтобы по всей республике прирастало социальное благополучие.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Свечи в нашем соборе горят благодатным знамением. Я хочу также поблагодарить администрацию нашего аэропорта, которые подняли в соборе температуру до семи градусов тепла, в то время как на улице всего два. Так что будем в дальнейшем стараться сделать здесь газовое отопление. Хорошо, что газ в республике есть. В такой светлый праздник также хочу всем пожелать, чтобы по всей республике прирастало социальное благополучие. Понимаете, если мы все с вами будем в золоте, но не будет духовности, то люди друг друга что? Просто съедят. А если мы все будем прирастать духом, то будем благополучие, - обратился к прихожанам владыка.

Верхний зал Свято-Стефановского собораФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Праздничный молебенФото: Ольга СОЛОВЕЙ

После молебна архиепископ поднялся на праздничную сцену, установленную перед собором, чтобы еще раз поздравить присутствующих с праздником и преподнести символический кулич мэру города Валерию Козлову. Владыка также порадовал собравшихся новостью о том, что 9 Мая сыктывкарцев будет радовать перезвон пока еще недостроенной звонницы.

Владыка поздравил с праздником мэра города Валерия КозловаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- У нас большая радость. Вы слышите какой у нас прекрасный звон? Восемьдесят четыре вида: ручной звон и с электронным приводом. 9 Мая будет звучать в колокольном исполнении мелодия «День Победы». Бессмертный полк сможет войти в храм и будем там молиться, - пообещал архиепископ Питирим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/705842" frameborder="0"></iframe> Пасха. Архиепископ Питирим читает молебен. Сыктывкар..Ольга СОЛОВЕЙ

На звонницу Свято-Стефановского кафедрального собора установили все купола

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим с помощью-онлайн трансляции показал, как преобразилась территория у Свято-Стефановского собора перед Пасхой. В частности, он продемонстрировал, что на строящуюся звонницу подняли все купола (подробности)

Из майора МВД в священники. Жизнь отца Александра из прихода Рождества Христова под Сыктывкаром может послужить сюжетом к нескольким фильмам

Накануне главного православного праздника он рассказал, как вера спасла его от болезни и почему скромный приход всегда полон подарками (подробности)