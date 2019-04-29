2019-04-29T14:45:30+03:00
Спорт

Лыжница Юлия Белорукова о слухах вокруг своей свадьбы: «Обещаю поспамить фотками после такого теплого события»

Спортсменка из Коми определила для себя, что не будет ни с кем делиться подробностями своей личной жизни
Ольга СОЛОВЕЙ
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24-летнюю спортсменку уже начали выдавать замуж24-летнюю спортсменку уже начали выдавать замужФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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У лыжников сборной России начался приятный период межсезонья, когда можно немного дать себе слабину и позаниматься чем-то кроме спорта. И тут бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Белорукова дала всем жару. У себя в Инстаграме спортсменка успела выложить несколько двусмысленных сторис и фотографии, которые многие фанаты восприняли как намек на скорую свадьбу. Молодой человек Юлии Никита Ступак прокомментировал слухи, сказав, что, возможно, пара когда-нибудь поженится, но не в ближайшее время.

Но тему возможного замужества снова начали развивать подписчики спортсменки. В сторис Юлия начала отвечать на вопросы. Кто-то написал девушке, что ее «прическа невесты не пойдет - старит».

Лыжница восприняла комментарий с юмором и ответила, что уж для своей свадьбы обязательно выберет другую прическу.

- Если честно, очень много вопросов о свадьбе. Ни тут, ни в прессе я не буду делиться такими личными моментами. Обещаю поспамить фотками после такого теплого события, - пообещала девушка.

Ответ для всех от спортсменки. Фото: instagram.com/stories/yulia_belorukova/

Ответ для всех от спортсменки. Фото: instagram.com/stories/yulia_belorukova/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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