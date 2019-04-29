Лыжница Юлия Белорукова о слухах вокруг своей свадьбы: «Обещаю поспамить фотками после такого теплого события»

У лыжников сборной России начался приятный период межсезонья, когда можно немного дать себе слабину и позаниматься чем-то кроме спорта. И тут бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Белорукова дала всем жару. У себя в Инстаграме спортсменка успела выложить несколько двусмысленных сторис и фотографии, которые многие фанаты восприняли как намек на скорую свадьбу. Молодой человек Юлии Никита Ступак прокомментировал слухи, сказав, что, возможно, пара когда-нибудь поженится, но не в ближайшее время.

Но тему возможного замужества снова начали развивать подписчики спортсменки. В сторис Юлия начала отвечать на вопросы. Кто-то написал девушке, что ее «прическа невесты не пойдет - старит».

Лыжница восприняла комментарий с юмором и ответила, что уж для своей свадьбы обязательно выберет другую прическу.

- Если честно, очень много вопросов о свадьбе. Ни тут, ни в прессе я не буду делиться такими личными моментами. Обещаю поспамить фотками после такого теплого события, - пообещала девушка.

Ответ для всех от спортсменки. Фото: instagram.com/stories/yulia_belorukova/

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодой человек Юлии Белоруковой: «Стараюсь не ревновать ее»

«Комсомолка» узнала, повлияла ли олимпийская «бронза» на отношения между лыжниками (подробности)

Юлия Белорукова получила от властей Коми квартиру стоимостью 2,5 миллиона рублей

Прославленная лыжница стала хозяйкой жилья в новой высотке в центре Сыктывкара (подробности)

Олимпийская чемпионка и мать пятерых детей Юлия Чепалова вышла замуж после 11 лет гражданского брака

Ее избранником стал чемпион мира по лыжным гонкам Василий Рочев (подробности)