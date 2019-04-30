Этим летом в Сыктывкаре отремонтируют 24 двора

До 30 сентября в Сыктывкаре отремонтируют 18 дворов в городе и 6 в Эжвинском районе. Аукционы на право проведения работ объявила мэрия города. На улучшение городской территории потратят 83,9 млн рублей, а также 1,7 млн пойдут на Эжву. На эти деньги планируют отремонтировать асфальт, установить скамейки и урны, заменить бордюры.

Список дворов в городе:

— у дома №11 по улице Магистральной;

— у дома №15 по улице Магистральной;

— у дома №17 по улице Магистральной;

— у дома №19 по улице Магистральной;

— у дома №22 по улице Советской;

— у дома №4 по улице Орджоникидзе;

— у дома №152 по Октябрьскому проспекту;

— у дома №125 по улице Тентюковской;

— у дома №13 по улице Малышева;

— у дома № 41 по улице Ленина;

— у дома № 43 по улице Ленина;

— у дома № 49 по улице Орджоникидзе;

— у дома №34 по улице Старовского;

— у дома № 156 по улице Морозова;

— у дома № 179 по улице Морозова;

— у дома № 5 по улице Кутузова;

— у домов № 24 и №25 по улице Ручейная;

— у домов № 29 и №30 по улице Ручейная.

В Эжвинском районе:

— улица Мира, дома №40 и №42;

— Школьный переулок, дом №10;

— улица Славы, дома №24 и №26;

— улица Мира, дом №56;

— улица Космонавтов, дом №15;

— улица Мира, дом №62.

Аукционы пройдут 20 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За пять лет в Сыктывкаре отремонтируют 85% дорог

На эти цели столица Коми получит 2 млрд рублей в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (подробности)