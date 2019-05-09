2019-05-09T18:01:17+03:00
Общество

Спеть военную песню, узнать судьбу солдата и получить сухой паек: что сыктывкарцы делали на площадке «под часами» в День Победы

Площадка «под часами» много лет остается одной из самых любимых для многих горожан
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото - часть экспозиции Национальной галереи КомиНа фото - часть экспозиции Национальной галереи КомиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Площадка «под часами» много лет остается одной из самых любимых для всех сыктывкарцев. Ее соль в том, что развлекательный элемент мероприятия мирно сосуществует с познавательным. За короткое время, переходя от палатки к палатке, горожане узнали много нового о Великой Отечественной войне.

В этом году на площадке «Под часами» развернулось несколько военизированных палаток. Все они были объединены квестом - «Наследники победителей». Горожане переходили от одной станции к другой, которые, к слову, носили название переломных моментов Великой Отечественной войны, и выполняли разные задания.

На фото - специалист Молодежного центра Сыктывкара Андрей Ситар Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На фото - специалист Молодежного центра Сыктывкара Андрей СитарФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Самые терпеливые и последовательные на последней станции - «1945 года» - пели военные песни и получали сухой паек: печенье и конфеты. Таким образом, на квесте, который организовал Центр досуга и культуры «Октябрь», можно было убить двух зайцев - посоревноваться и расширить знания о войне.

- Квест создан для того, чтобы люди получили дополнительные знания по основным события Великой Отечественной войны, - рассказала директор ЦДК «Октябрь» Илина Мирошниченко.

Самая зрелищная палатка - музей поисковых объединений. Ребята выезжают на всероссийские «Вахты памяти», где поднимают останки не вернувшихся с фронтов. Среди экспонатов - ветхие ботинки, портсигар, на котором солдат выцарапал свои имя и фамилию, гильзы и фрагменты оружия.

Самая зрелищная палатка - музей поисковых объединений Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Самая зрелищная палатка - музей поисковых объединенийФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- В этом году выезжали в Смоленскую область. Подняли останки 21 бойцов и 9 смертных медальонов (эбонитовый футляр, в котором хранилась анкета с данными солдата - ред.). Из девяти мы смогли прочитать пять медальонов, то есть восстановить память о погибших солдатах, - рассказал участник отряда «Бойцы» Валентин Хуторцов.

Многие сыктывкарцы не знают судьбу своих дедов и прадедов. Помочь ее отследить помогали работники Центральной городской библиотеки.

Сотрудники Центральной городской библиотеки помогали искать сведения о дедах и прадедах, не вернувшихся с войны Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сотрудники Центральной городской библиотеки помогали искать сведения о дедах и прадедах, не вернувшихся с войныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Есть три сайта - «Память народа», «Подвиг народа» и «Мемориал». Там мы можем узнать, откуда призывался солдат. Очень много людей к нам обращаются. Бывало и так, что мы находили имена и получали искренние благодарности. Нам говорили: «Наконец-то мы знаем, где похоронен дед!» - рассказала Зинаида Ильичова.

Среди экспонатов - ветхие ботинки, портсигар, на котором солдат выцарапал свои имя и фамилию, гильзы и фрагменты оружия Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Среди экспонатов - ветхие ботинки, портсигар, на котором солдат выцарапал свои имя и фамилию, гильзы и фрагменты оружияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кроме квеста на площадке «под часами» работало большое количество развлекательных «островков», где можно было сфотографироваться с солдатами и военными предметами или смастерить поделку на тему 9 Мая. Площадки «под часами» закончили свою работу в 16:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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