2019-04-30T16:56:00+03:00
Общество

Праздник пожарных в Сыктывкаре: уничтожение «копейки», тушение «домов» и тягание 2-тонных машин

Пропахшие дымом сыктывкарцы остались довольны показательными выступлениями
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Горожане увидели, как разбивают стекла в авто, чтобы спасти людейГорожане увидели, как разбивают стекла в авто, чтобы спасти людейФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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30 апреля - в День пожарной охраны России - на Стефановской площади Сыктывкара горожане увидели, как разбивают стекла в авто, чтобы спасти людей, и тушат «дома». Пропахшие дымом сыктывкарцы остались довольны показательными выступлениями.

В этом году празднование круглой даты - 370-летия пожарной охраны - прошло по традиционному сценарию: торжественные речи, шествие частей пожарно-спасательной охраны и показ техники.

На исторической пожарной технике восседал интересный персонаж. Это гранд-майор прошлого века. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На исторической пожарной технике восседал интересный персонаж. Это гранд-майор прошлого века.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Перед сыктывкарцами промаршировали знаменные отряды, женские отряды, огнеборческий спецназ, как окрестили специализированную пожарно-спасательная часть, кадеты, спортсмены по пожарно-прикладному спорту. Носок к носку, военная выправка, рука к козырьку - сотрудники МЧС показали настоящий класс в строевой подготовке.

Это специализированная пожарно-спасательная часть противопожарной службы Коми, которая базируется в Сыктывкаре Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Это специализированная пожарно-спасательная часть противопожарной службы Коми, которая базируется в СыктывкареФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После на арену вышла техника, которая стоит на вооружении МЧС по Коми. Правда вначале зрителей, как обычно, ждал экскурс в историю. Они увидели конно-бочечный ход, который применялся в дореволюционной России - он доставлял к месту возгорания воду в объеме 420 литров. Мотоцикл «Урал», который стоял на вооружении с 1960 по 1980 годы, тоже не обошли стороной: он проникал в самые труднодоступные места благодаря маневренности и легкости.

Мотоцикл «Урал» стоял на вооружении с 1960 по 1980 годы Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Мотоцикл «Урал» стоял на вооружении с 1960 по 1980 годыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Современная техника быстро «проплыла» мимо горожан. Немногие запомнили технические характеристики многочисленных насосно-рукавных авто, авто быстрого реагирования, автоцистерн тяжелого класса или судебно-экспертных машин.

Сыктывкарцы увидели пожарные автоцистерны, экспертные автомобили, передвижные химико-радиобиологические лаборатории Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сыктывкарцы увидели пожарные автоцистерны, экспертные автомобили, передвижные химико-радиобиологические лабораторииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сразу после показа техники сыктывкарцы ринулись к огороженной со всех сторон площадке, где для них подготовили несколько показательных выступлений.

Показательные выступления пожарных 30.04.2019.

Горожане увидели, как человека спасают из автомобиля Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Горожане увидели, как человека спасают из автомобиляФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Первый блок - спасение человека, которого по легенде зажало в попавшем в ДТП автомобиле. На Стефановскую площадь выехала «копейка». Яркий дым сигнализировал о возгорании.

На площадь за две секунды прибыла пожарая машина, и горожане своими глазами увидели, как работают спасатели почти каждый день Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На площадь за две секунды прибыла пожарая машина, и горожане своими глазами увидели, как работают спасатели почти каждый деньФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Огнеборцы стали орудовать гидравлическими ножницами и молотками, чтобы вызволить пострадавшего из машины. Зрители следили, как на их глазах кромсают машину, чтобы спасти человека. Огнеборцы работают так же технично и слаженно, как и на настоящем задании, где секунда промедления может стоить жизни.

Умашины разбили стекла и сняли крышу Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Умашины разбили стекла и сняли крышуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Наконец «копейка» лишилась крыши и пострадавшего спасли. На все ушло не больше 5-7 минут.

Затем сыктывкарцы увидели, как тушат открытый огонь и деревянные «дома».

Пожарной пене любое горючее возгорание по плечу Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пожарной пене любое горючее возгорание по плечуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Зрители познакомились с феерической силой пенных потоков, которым любое горючее возгорание по плечу.

Сыктывкарцы увидели, как тушат открытый огонь Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сыктывкарцы увидели, как тушат открытый огоньФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На десерт организаторы оставили показательное выступление сыктывкарских пожарных. При полном обмундирование они на скорость показывали чудеса силы и сноровки - переносили пострадавших в безопасную зону, тягали 100-килограммовые покрышки и даже 2-тонные машины.

Огнеборцы тягали 100-килограммовые покрышки Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Огнеборцы тягали 100-килограммовые покрышкиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Огнеборцы всегда должны быть в форме, ведь их миссия - спасать не только дома от пожара, но и людей. Эти упражнения специально разработаны для тренировки пожарных, - отмечали организаторы.

Пожарным покорялись 2-тонные машины Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пожарным покорялись 2-тонные машиныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После усталые огнеборцы сняли часть обмундирования. Красные усталые лица, пот на лбу и попытки отдышаться говорили о том, что быть пожарным - это очень сложно.

Но после трудных состязания огнеборцы даже могли улыбаться Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Но после трудных состязания огнеборцы даже могли улыбатьсяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Фонтан из пожарных рукавов завершил праздник огнеборцев. Пена поднялась на высоту двухэтажного дома и обрызгала зрителей из первых рядов. Гораздо красочнее было бы увидеть пенный столб в лучах солнца, но погода шептала только о снеге и ветре.

Фонтан огнеборцев 30.04.2019.

Больше всего праздник пожарной охраны запомнится, безусловно, детям. Им разрешали забираться в машины огнеборцев, «рулить», звонить в колокольчики, трогать рукава и надевать каски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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