В Воргашоре появится скейт-парк и тренажерный комплекс

Летом в Воргашоре благоустроят площадь и сквер, там появится скейт-парк, тренажерный компелекс и детская площадка. Об этом сообщил глава администрации Воркуты Игорь Гурьев.

По его словам, в Воргашоре проведут земляные и ландшафтные работы. Там планируют уложить асфальт, установить бордюрный камень и светильники. В сквере и на площади смонтируют систему видеонаблюдения и отремонтируют ступени. Власти собираются закупить и установить скейт-парк, детскую площадку, тренажерный комплекс, скамейки и урны, а также малые архитектурные формы.

- После расчетов принято решение о нецелесообразности закупки и установки нового фонтана (слишком дорого и не практично, вместо него будут закуплены вышеуказанные скейт-парк и детская площадка), - уточнил Гурьев.

Проект благоустройства сквера и площади в ВоргашореФото: vk.com

Градоначальник отметил, что на весь проект выделено около 20 миллионов рублей. Сэкономленные деньги планируют направить на приобретение дополнительных архитектурных решений.

- Работы коротким северным летом будет много. Учитывая удаленность поселка, будем принимать усиленные меры по контролю сроков и качества выполнения работ, - заключил глава администрации.