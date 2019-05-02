2019-05-02T17:26:38+03:00
Общество

В Сыктывкаре выгорело 10 соток земли

В Эжве загорелась сухая трава
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Пожар тушили почти два часаПожар тушили почти два часаФото: vk.com
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В Эжвинском районе Сыктывкара полыхала сухая трава, в результате чего выгорело 10 соток земли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожарных вызвали местные жители. Они сообщили, что в районе проспекта Бумажников горит трава. Звонок поступил в 10.44, а уже через восемь минут огнеборцы были на месте.

Поначалу огонь занял 500 квадратных метров, а после разросся до 1000 квадратов. Пожар полностью потушили в 12.41. Как передает «Комиинформ», на месте происшествия работали две единицы техники и пять человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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