В Сыктывкаре выгорело 10 соток земли

В Эжвинском районе Сыктывкара полыхала сухая трава, в результате чего выгорело 10 соток земли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожарных вызвали местные жители. Они сообщили, что в районе проспекта Бумажников горит трава. Звонок поступил в 10.44, а уже через восемь минут огнеборцы были на месте.

Поначалу огонь занял 500 квадратных метров, а после разросся до 1000 квадратов. Пожар полностью потушили в 12.41. Как передает «Комиинформ», на месте происшествия работали две единицы техники и пять человек личного состава.