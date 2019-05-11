2019-05-11T17:52:32+03:00
Общество

Глава Воркуты ответил на вопрос о готовности уйти в отставку

Об этом Гурьева спросили в эфире одной из радиостанций
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Фото: воркута.рфФото: воркута.рфФото: из открытых источников
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Глава администрации Воркуты Игорь Гурьев ответил на вопрос о своей досрочной отставке. Об этом градоначальника спросили в эфире одной из радиостанций.

Глава Воркуты отвечал на вопросы слушателей в прямом эфире. Один из дозвонившихся поинтересовался, когда заканчивается срок его полномочий, не хочет ли Гурьев разместить на своей странице «ВКонтакте» опрос населения относительно оценки его профессиональной деятельности и готов ли в случае волеизъявления граждан досрочно уйти в отставку.

Гурьев ответил, что его полномочия заканчиваются вместе с полномочиями депутатского корпуса в сентябре 2020 года.

– Можно разместить и опрос, я размещал не один раз опросы и в части своей зарплаты, и в части эффективности моей страницы, – отметил градоначальник.

Он напомнил, что выбирает главу администрации непосредственно депутатский корпус.

– Здесь работает целая команда со мной. Если ничего не меняется, то команда готова идти на второй срок. Принимая решение идти или не идти, я учитываю и интересы своей команды. Если вам что-то не нравится, то вы можете выбрать тех депутатов, которые будут голосовать так, как хочется вам, – цитируют Гурьева «Невские новости».

ИСТОЧНИК KP.RU

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