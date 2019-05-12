В Сыктывкаре умер мужчина, выпавший из окна девятого этажа

Мужчина, который в День Победы выпал из окна девятого этажа в Сыктывкаре, скончался в больнице. Об этом сообщила дочь мужчины Елена Гасанагаева.

Как сообщалось ранее, мужчина выпал из окна в доме №10 по улице Славы и упал на козырек подъезда. Когда на место приехали медики, мужчина был без сознания, но тяжело дышал. Пострадавшего доставили в реанимации, у него повреждена грудная клетка.

По словам девушки, ее отец скончался в больнице 10 мая. Она до сих пор не может поверить в случившееся.

– До сих пор понять не можем, как он там оказался. Отец там не жил, знакомых в том доме, насколько я знаю, у него тоже не было, – рассказала Елена порталу PG11.ru.

Сыктывкарка добавила, что ее отец был жизнерадостным человек, поэтому она не понимает, как такое могло произойти. Теперь девушка ищет очевидцев трагедии. Елена хочет понять, что мог делать отец в доме №10 по улице Славы в День Победы.