Усинские дошколята выращивают цветы для городских клумб

На средства гранта ежегодного конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в усинском детском саду №22 модернизировали и приспособили для работы маленьких садоводов тепличный комплекс – единственный среди дошкольных учреждений города. А еще – закупили и завезли почвенную плодородную смесь, приобрели методические пособия, детский садовый инвентарь и посадочный материал.

Фото:ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

– Проект «ЭКО-центр – территория детских возможностей» положил начало целому этапу дальнейшей работы по экологическому воспитанию детей, – говорит исполняющая обязанности заведующего детским садом Марина Панкратова. – Мы благодарны нефтяникам за результативное сотрудничество.

В марте воспитанники вместе с воспитателями высадили первые семена цветов и овощей. Теперь каждая группа раз в неделю приходит поливать растения и рыхлить землю. У каждого ребенка есть костюм садовника: яркие фартук, нарукавники и перчатки. При непосредственном участии ребят выращивается большая партия рассады разных цветов, а именно – более 10 тысяч растений. В их числе 5 тысяч бархатцев, которые летом украсят клумбы на улицах Усинска.

Фото:ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Благодаря победе в конкурсе в детском саду смогли реализовать программу экологического воспитания детей 4-7 лет, рассказала воспитатель Ирина Субочева. А также приобрели культиватор, который будут использовать на открытом огороде.

Стоит отметить, что нефтяники уже не раз помогали детскому саду №22. Например, осенью 2016 года его территорию украсили яркие и безопасные игровые модули. Оборудование приобрели в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Коми и компанией «ЛУКОЙЛ». Прогулки ребят на свежем воздухе стали интереснее, познавательнее и, главное, – безопаснее.