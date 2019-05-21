2019-05-21T17:51:24+03:00
Общество

В Коми начнут выдавать паспорта туриста "Серебряного ожерелья России"

В неофициальный документ вошли достопримечательности Северо-Запада
Алиса КОЗЛОВА
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Туристы смогут вести собственный дневник тех мест, которые они посетили.Туристы смогут вести собственный дневник тех мест, которые они посетили.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Нынешним летом в столице Коми начнется выдача паспортов туриста в рамках межрегионального проекта "Серебряное ожерелье России". Это будет неофициальный документ, который позволит путешественникам вести собственный отчет о достопримечательностях, которые они посетили.

- Паспорт туриста можно получить в туристическом информационном центре региона или на специализированных выставках, посвященных развитию туризма в Коми. Этот документ будет выдаваться бесплатно, - сообщил "КП в Коми" Кирилл Обрезков, специалист по связям с общественностью Туристского информационного центра РК.

В паспорте будут представлены уникальные исторические и архитектурные памятники регионов "Серебряного ожерелья России". Прибыв на место, указанное в документе, турист сможет поставить печать, подтверждающую факт того, что он там побывал. Отметим, что проект "Серебряное ожерелье России" включает в себя туристические маршруты, которые проходят через города и исторические памятники Северо-Запада России. Инициаторы проекта надеются, что благодаря паспортам туриста жители России и иностранцы смогут расширить свои знания об исторических и архитектурных памятниках русского Севера. От Коми в паспорт туриста, в частности, вошли финно-угорский этнопарк, гостиницы "Авалон" и "Сыктывкар".

Тираж паспортов для Коми составляет 30 тысяч экземпляров. В Сыктывкаре получить неофициальный документ можно будет по адресу ул.Карла Маркса, 229.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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