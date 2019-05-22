В Сыктывкаре до сих пор не выполнено требование пианиста-виртуоза Дениса Мацуева

Прошло почти полгода со дня визита в столицу Коми известного пианиста Дениса Мацуева. Концерт выдающегося музыканта запомнился не только его виртуозным исполнением музыкальных шедевров Чайковского, но и обещанием музыканта добиться покупки рояля для театра оперы и балета. Тогда пианист заявил, что на встрече с Главой Коми обсудит вопрос приобретения хорошего музыкального инструмента для сыктывкарской сцены.

Музыкант пообещал, что добьется приобретения нового рояля для сыктывкарского театра.Фото: Юрий Ефимец

Напомним, Денис Мацуев выступил в столице Коми 24 декабря прошлого года. Концертная программа включала два известных произведения Петра Ильича Чайковского - это цикл "Времена года" и концерт №1 для фортепиано с оркестром. Театр предоставил мэстро лучший из имеющихся инструментов: рояль немецкого бренда Bechstein. Личный настройщик пианиста Владимир Спесивцев корпел над инструментом 14 часов. Несмотря на усилия специалиста, Денис Мацуев раскритиковал качество фортепиано.

- Мне предстоит встретиться с Главой Коми. Я обязательно буду просить его приобрести для вашего театра хороший рояль, поскольку этот инструмент уже не подходит для профессиональных выступлений. Я обязательно добьюсь того, чтобы в сыктывкарском театре появился хороший рояль, - пообещал Денис Мацуев.

На сегодняшний день театр оперы и балета не получил новый инструмент. В региональном минкульте "КП в Коми" заверили - проблема не забыта.

- Вопрос о приобретении рояля для театра оперы и балета Коми прорабатывается, в том числе с привлечением внебюджетных источников – спонсорской и грантовой поддержки, - сообщили в пресс-службе министерства культуры, туризма и архивного дела РК.

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