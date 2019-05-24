"Чиновников воспринимают как казнокрадов", - экс-глава Эжвы о своем уголовном деле

Экс-руководитель администрации Эжвы Александр Калинин освобожден от уголовной ответственности. Сегодня Верховный суд Коми признал законным решение суда первой инстанции о закрытии дела о приватизации квартир. Расследование прекращено с формулировкой "в связи с истечением сроков давности".

Напомним, Александр Калинин был обвинен в халатности (ч.1. ст. 293 УКРФ). Вменяемый ему криминальный эпизод был связан с преступной деятельностью экс-директора Эжвинского "Жилкомхоза" Михаила Хрупы (осужден за махинации с муниципальными квартирами на 4,5 года - авт). В свое время господин Хрупа передал на основании договоров соцнайма квартиры и комнаты. Фактические наниматели, получившие комнаты и квартиры, обратились к руководителю Эжвинской администрации за разрешением приватизировать жилье.

По версии следствия, Александр Калинин дал согласие на приватизацию, не проверив на каких основаниях граждане получили ордера соцнайма. В свою очередь люди из категории нанимателей перешли в категорию собственников жилья. Приватизация состоялась. Муниципалитет лишился 8 жилых помещений - комнат и квартир. По версии прокуратуры, общая стоимость жилья составляла 11 миллионов рублей.

Эжвинский районный суд признал уголовное преследование в отношении Калинина незаконным. Прокуратура попыталась оспорить решение суда первой инстанции, сегодня Верховный суд РК отклонил апелляционную жалобу гособвинения.

- Право на приватизацию квартир дал "Жилкомхоз", а не я. Но потом, давайте рассуждать логически. У "Жилкомхоза" могут быть помещения? Могут! "Жилкомхоз" может давать право на приватизацию? Да, может. А вот кто будет приватизировать эти помещения - малоимущие или нуждающиеся - это никакого значения не имеет. Есть только один факт, когда человек не может воспользоваться правом приватизации жилья: отсутствие российского гражданства. Все остальное - социальный статус, вероисповедание, материальное положение - не являются основанием для отказа в приватизации, - высказал свою позицию по поводу обвинения Александр Калинин.

Александр Калинин в течение семи лет занимал должности руководителя администрации Эжвинского района, а в феврале текущего года перешел в исполком Коми регионального отделения "Единая Россия". Корреспондент "КП в Коми" поинтересовалась у Калинина, готов ли он вернуться на муниципальную службу.

- Со всех сторон отношение к чиновникам как казнокрадам. Поэтому я не могу сказать точно, готов ли я вернуться на госслужбу. Время покажет, - ответил Александр Калинин.

Напомним, Александру Калинину также было предъявлено обвинение в незаконной выдаче премии руководителю "Жилкомхоза" на сумму 4,1 млн рублей. Но уголовное расследование было закрыто за отсутствием состава преступления.

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