Помнит ли зритель Коми кино без попкорна?

Современные кинотеатры давно утратили воспитательную функцию. Сейчас сложно представить, что 30 лет назад зритель шел в кино как на праздник, и люди смотрели картины, затаив дыхание, искренне переживая за героев. В те времена фильмы не смотрели, попивая «Кока-колу» и хрустя попкорном. О том, какой была система проката в советское время, «КП в Коми» рассказала ветеран кино и почетный кинематографист России сыктывкарка Галина Даньщикова.

- Киноискусству придавалось огромное значение. Не случайно во многих кинотеатрах зрителей встречала цитата Ленина: «Из всех искусств важнейшим для нас является кино».

- Да, в советские времена кино играло важную роль. Не случайно даже сельский киномеханик был одним из самых уважаемых людей - его все знали, с ними все здоровались. Многие почитали за честь помогать работникам кинотеатров — в непогоду несли с ними огромные жестяные банки с пленкой, подвозили на личном транспорте. Как методист кино Сыктывкарской городской киносети, я обслуживала 44 точки — это весь пригород Сыктывкара: Трехозерка, Седкыркещ, Затон, Максаковка, Заречье, Алешино, Чов, Эжва и так далее.

В каждом поселке и районе люди всегда с нетерпением ждали. Новый фильм, премьера была событием. В те времена кинотеатры никогда не пустовали, особенно популярные фильмы зрители пересматривали несколько раз. Киномеханики на селе отдыхали только один день в неделю — в понедельник, а в субботу и воскресенье всегда работали с утра до позднего вечера. Особенно нагруженными были дни выборов, тогда показывали фильмы и для детей, и для взрослых. Выборы считались праздником для населения, а кинотеатры призваны были поддерживать у людей хорошее настроение.

Галина Данщикова: "Я поступила в кинотехникум в городе Советске, это было известное на всю страну учебное заведение"Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Работать в кинопрокате было престижно. Предполагаю, что именно с этим был связан ваш выбор профессии?

- В моем случае о престиже не было и речи. Я мечтала стать зоологом, но не смогла поступить в институт. Папа был военный, и наша семья находилась в постоянных разъездах, поэтому за 10 лет я сменила семь школ. А когда встал вопрос о выборе профессии, я заявила, что мечтаю работать с животными. Но не сложилось.

На тот момент мы жили в Калининградской области, в городе Советск, где действовал кинотехникум — известное в стране учебное заведение. По совету мамы я подала туда документы. Так сложилось, что на практику меня отправляли в Коми АССР, поэтому после окончания техникума по распределения я поехала в Коми. Так и осталась здесь.

- Вы работали методистом и отвечали за формирование репертуара. Как это происходило?

- Действовала специальная репертуарная комиссия, которая четко расписывала, в какой кинотеатр или кинозал будет направлен тот или иной фильм. В поселках детские фильмы мы показывали один день, а взрослые — два дня. Покажем фильм в одном поселке, а через два дня перевезем пленку в соседний населенный пункт.

В советские времена существовало понятие «рубрика». В первые семь дней сентября шли показы детских фильмов под рубрикой «В первый раз — в первый класс» или «Школьная скамья», кинотеатры обслуживали школьников. Ко Дню Октябрьской революции готовилась подборка кинокартин патриотической направленности, под Новый год обязательно в афиши включали комедии и сказки, на День Победы готовили фильмы о Великой Отечественной войне. И эта традиция просуществовала вплоть до 90-х годов. Я хорошо помню появление новых рубрик. Например, на Масленицу юным зрителям перед показом фильмов даже раздавали блины.

- Приходилось ли вам выступать в роли цензора?

- Нет, я пришла в киноиндустрию в 70-е годы, к тому времени цензура уже не была столь жесткой. Конечно, на уровне госкино определенные фильмы запрещались, но по регионам распределялись списки кинокартин, уже прошедшие через фильтр цензоров.

- Ни для кого не секрет, что в советские времена для узкого круга лиц устраивали закрытые кинопоказы.

- Да, для партийных руководителей нередко устраивали специальные показы по пригласительным билетам. В загородной базе Лемью действовал специальный кинозал для руководства. У партийной элиты была особая привилегия: смотреть кинопремьеры, которые еще не видел массовый зритель.

Галина Данщикова - ветеран кино и почетный кинематографист РоссииФото: Алиса КОЗЛОВА

- Был такой советский анекдот: есть плохие фильмы, есть хорошие фильмы, а есть индийские фильмы. Как вы считаете, с чем была связана популярность картин, снимавшихся в Индии?

- Я сама любила индийские фильмы, в них было столько искренности, простоты и хороших песен. Индийские кинокартины обладали жизнерадостной энергетикой, они были похожи на сказки со счастливым концом. Советскому массовому зрителю были понятны трагедии бедняков, наши зрители сострадали представителям угнетенных каст, но и ценили их оптимизм, задор и юмор. Конечно, людям нравились песни, многие знали их наизусть. Индийские фильмы помогали нам выполнять план по кассовым сборам. Если становилось очевидно, что мы не соберем необходимую сумму, то мы начинали активно показывать индийские фильмы. Кстати, хорошие сборы также приносили фильмы про «Анжелику» с элементами эротики. И мы уже знали: нет сборов — показываем Индию и «Анжелику».

- Сейчас сложно представить, как зритель искренне плачет в кинотеатре. Ведь часто на советских экранах шли фильмы, во время которых зритель переживал катарсис: сострадая киногерою, человек становился лучше.

- Я помню, какие очереди стояли за билетом на фильм «Не могу сказать «прощай». Люди плакали, переживали за главных героев, потому что фильм повествовал о настоящей любви и преданности. И подобного рода кинокартин в советские времена выпускалось много. Современные российские режиссеры стремятся подражать Голливуду, а американские фильмы лишены искренности и человечности.

Давайте вспомним великих советских актеров. К примеру, Николай Рыбников — в одной его улыбке было столько света и доброты. А Надежда Румянцева — обаятельная, хрупкая и озорная, вечная девушка. В фильме «Девчата» Румянцева и Рыбников рассказали историю настоящей любви, чистых неподдельных взаимоотношений, без примеси расчета и корысти. У советского кино были свои герои, свое особое очарование, но все это безвозвратно утрачено.