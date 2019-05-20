Сегодня в Сыктывкаре снова дадут тепло, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Руководитель администрации Валерий Козлов подписал постановление о возобновлении подачи тепла на территории города. В настоящее время специалисты приступают к работам по подключению к теплоснабжению жилищного фонда города.Такое решение связано с низкой температурой воздуха на улице.

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