В Сыктывкаре снова дадут тепло
Постановление подписал мэр города
Батареи снова станут теплымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня в Сыктывкаре снова дадут тепло, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Руководитель администрации Валерий Козлов подписал постановление о возобновлении подачи тепла на территории города. В настоящее время специалисты приступают к работам по подключению к теплоснабжению жилищного фонда города.Такое решение связано с низкой температурой воздуха на улице.
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ИСТОЧНИК KP.RU