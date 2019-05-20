Мама двухлетней Арины Горбачевой, которая борется с раком, рассказала о состоянии дочери

Весной этого года неравнодушные люди со всей России собирали деньги на лечение двухлетней Арины Горбачевой из Айкино. У девочки обнаружили онкологическое заболевание - нейробластому. Вначале родители хотели вести малышку на лечение в Израиль или Южную Корею, но, к счастью, ее приняли в московской клинике им. Н. Блохина. Как сообщала подруга семьи Горбачевых Рузанна Павлова, переведенная сумма пойдет на съем жилья для мамы и Арины, так как в Москве им придется жить около года и периодически снимать квартиру. Оставшиеся деньги будут переведены на лечение другим детям, когда Арину выпишут из больницы.

Ранее все новости об Арине сообщались в официальной группе по сбору денег для малышки, но сейчас администраторы в «ВК» ее заблокировали. «КП-Коми» узнала, как сейчас чувствует себя девочка. Об этом рассказала ее мама Анастасия Горбачева.

Двухлетняя Арина чувствует себя хорошо

- У Арины все хорошо, анализы в норме. Девочка играет, бегает и радуется всему. За это время мы прошли два блока химиотерапии! Спасибо всем, кто переживает за Аришу! - благодарит неравнодушных мама девочки. – 15 мая у нас начался третий курс химии, он будет идти шесть дней. Дальше ждем единственную операцию. После нее нас смогут отпустить из больницы на съемное жилье. Нам остается еще два курса химиотерапии, пересадка костного мозга и потом лучи. Арине предстоит еще многое.

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