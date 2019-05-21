Парк в микрорайоне Строитель преобразится до конца лета

Этим летом в Сыктывкаре появится еще одна зеленая зона отдыха. Как рассказал на брифинге с журналистами мэр Сыктывкара Валерий Козлов, сейчас администрация города определяет организацию, которая возьмется за благоустройства парка в микрорайоне Строитель.

- 3 июня будет заключен контракт, все конкурсные процедуры произведены. Нам поступило две заявки, сегодня мы определяем победителя. В течение летнего сезона все работы должны быть завершены, - пояснил градоначальник. - Думаю, к концу лета - началу осени мы получим еще одну хорошую, ухоженную территорию. Напомню, что жители района активно голосовали за благоустройство этого сквера.

Администрация города намерена потратить на парк в местечке Строитель 35 млн 500 тыс рублей. В парке будет зона отдыха с детьми, зона отдыха взрослого населения, зона для занятия спортом, велодорожки, скамейки, фонари. Старые скамейки, ветхий асфальт и гнилые деревья рабочие демонтируют. Парк озеленят, украсят его малыми архитектурными формами.

А вот площадке «под часами» предстоит еще немного подождать своего часа. Проект реконструкции участка уже готов, как и его техническая документация.

- В 2020 году предстоит реконструкция республиканского стадиона и прилегающей территории. Мы с главой Коми договорились, что будем параллельно проводить все строительные работы, потому что это вызывает определенные неудобства: грязь, техника и так далее. Поэтому в начале 2020 года мы еще раз отдадим техническую документацию на проверку. Понятно, что стоимость может измениться, тогда же объявим конкурс, - рассказал Валерий Козлов.

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