2019-05-22T11:06:07+03:00
Общество

Парк в микрорайоне Строитель преобразится до конца лета

О ходе работ рассказал мэр города
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Проект парка в СтроителеПроект парка в Строителе
Изменить размер текста:

Этим летом в Сыктывкаре появится еще одна зеленая зона отдыха. Как рассказал на брифинге с журналистами мэр Сыктывкара Валерий Козлов, сейчас администрация города определяет организацию, которая возьмется за благоустройства парка в микрорайоне Строитель.

- 3 июня будет заключен контракт, все конкурсные процедуры произведены. Нам поступило две заявки, сегодня мы определяем победителя. В течение летнего сезона все работы должны быть завершены, - пояснил градоначальник. - Думаю, к концу лета - началу осени мы получим еще одну хорошую, ухоженную территорию. Напомню, что жители района активно голосовали за благоустройство этого сквера.

Администрация города намерена потратить на парк в местечке Строитель 35 млн 500 тыс рублей. В парке будет зона отдыха с детьми, зона отдыха взрослого населения, зона для занятия спортом, велодорожки, скамейки, фонари. Старые скамейки, ветхий асфальт и гнилые деревья рабочие демонтируют. Парк озеленят, украсят его малыми архитектурными формами.

А вот площадке «под часами» предстоит еще немного подождать своего часа. Проект реконструкции участка уже готов, как и его техническая документация.

- В 2020 году предстоит реконструкция республиканского стадиона и прилегающей территории. Мы с главой Коми договорились, что будем параллельно проводить все строительные работы, потому что это вызывает определенные неудобства: грязь, техника и так далее. Поэтому в начале 2020 года мы еще раз отдадим техническую документацию на проверку. Понятно, что стоимость может измениться, тогда же объявим конкурс, - рассказал Валерий Козлов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На благоустройство улиц в районе Стефановской площади Сыктывкара потратят 140 млн рублей

На что пойдут деньги (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наши люди: Обсудили особенности управления издательским домом с главредом "КП" Владимиром Сунгоркиным
Главный редактор Издательского Дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин дал эксклюзивное интервью ведущим программы "Наши люди" на телеканале БелРос [видео]
Новости 24
В день последнего звонка двух выпускников в Сыктывкаре доставили в полицию
Под Сыктывкаром пройдет экстремальный забег по лесным тропинкам: «Это почти горный бег»
В Воркуте из-за метели отменены занятия у школьников
На сыктывкарских заправках снова подорожал бензин
Учения ФСБ в Сыктывкаре: преступники "захватили" ледовый дворец "Северная Олимпия"
Покупатель заработал почти 60 тысяч рублей на срыве срока доставки и перепутанных деталях в наборе
Погода на выходные в Коми: лето немного задерживается
Следственный комитет проводит проверку после посадки рейса Петербург-Сургут в аэропорту Сыктывкара
Жителей Эжвы предупреждают о плановых учениях ФСБ
В Коми мужчина до смерти избил односельчанина
Больше миллиарда рублей потратит мэрия, чтобы расселить 34 ветхих здания в Сыктывкаре
В Воркуте машины объезжали лежащего на дороге человека
Стало известно, куда переедет книжный фонд Национальной библиотеки Коми
В Коми именем министра назовут вершину горы
В Сыктывкаре 70-летнего пенсионера подозревают в убийстве дочери
На фестивале "Живой воздух" в небо взлетит "Князь Ыбский" и будет работать аэролифт
В Сыктывкаре при ремонте сетей предприятия не привели в порядок более 200 участков
В Сыктывкаре половодье идет на спад
Сыктывкарскую журналистку подозревают в убийстве мужа
На День города в Сыктывкаре выступит певица Ёлка
Депутат Сыктывкара Анатолий Чиканчи преподал урок полицейским
Сыктывкар занял второе место по безналичному расчету по России
В Коми 14 тысяч школьник отпразднуют последний звонок
Сыктывкарка Екатерина Ковальчук приняла участие в Каннском кинофестивале-2019
В Сыктыкаре водитель решил подбодрить пассажиров "автобуса-амфибии" песней из "Титаника"
На этой неделе в Коми ожидаются заморозки
Руководство «Воркутаугля» прокомментировало экстренную эвакуацию горняков
Срочно: в Воркуте из шахты "Воргашорская" эвакуированы 90 горняков
Сыктывкарский горсуд проигнорировал решение европейского суда по вопросу митингов на Стефановской площади