День города-2019 в Сыктывкаре: афиша праздника

Стала известна развлекательная программа, которая ждет сыктывкарцев на День России и день города. Традиционно 12 июня в городе пройдет шествие трудовых коллективов и культурно-национальных объединений «Парад дружбы народов России». Праздничная колонна пройдет по улице Коммунистической - от улицы Старовского до Театральной площади. Старт шествия запланирован на 10:40. На сцене, установленной на Театральной площади, пройдет торжественное открытие праздника.

Там же начнется концертная программа «Город талантов», IV городской фестиваль ВИА «Козырек». Кроме того, на площади будет организована торговля и городская выставка - ярмарка хенд-мэйда «Феерия творчества».

На улице Кирова весь день будет идти торговля. торговля. На площадке возле «Ростелекома», Стефановской площадки, улице Ленина расположатся торговые ряды ярмарки «Лето-2019».

С 13:00 на Стефановской площади начнется шоу «Силовой экстрим». На аллеях возле памятника Ленину будут работать спортивные площадки. Также на площади представят автомобили ведущих автопроизводителей. С 16:00 начнется подготовка «Велоночи-2019». Акция продлится до 22:00.

На площадке «под часами» пройдет Фестиваль молодежных культур «ГажаДвиж», гала-концерт фестиваля «Подари городу песни».

На площадке возле «Дом быта» в третий раз пройдет фестиваль настольных, подвижных и интеллектуальных игр «Играй город» и проект «Читающий Сыктывкар».

В Кировском парке с 11:00 начнут работать экологические площадки, игровая анимационная программа, выставки, фотозоны. На спортивной площадке парка впервые пройдет чемпионат города по настольным играм «Другие игры».

С 12 до 17 часов на зеленой террасе склона парка им. Кирова состоится региональный фестиваль духовых оркестр «Дух севера». После здесь же начнется VI фестиваль уличного кино. Показы начнутся с 17:00. Зрителям представят лучшие короткометражные фильмы, снятые в России в 2018-19 годах. После сеанса можно будет проголосовать за лучшие работы.

Главной звездной вечера станет певица Ёлка, которая выступит с концертной программой на Театральной площади в 20:00.

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