2019-05-21T16:41:47+03:00
Общество

Буклеты и международные выставки: как продвигаются туристические бренды Коми

Где можно узнать об отдыхе в республике?
Алиса КОЗЛОВА
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Жители и гости Коми интересуются возможностями активного отдыха в республикеЖители и гости Коми интересуются возможностями активного отдыха в республикеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Республика Коми второй год подряд занимает неплохие позиции в рейтинге туристической привлекательности регионов России. Наш край находится в середине списка. При этом в республике проводится масштабная работа по продвижению туристических брендов и маршрутов в России и за рубежом. Активную работу в этом направлении проводит туристский информационный центр (ТИЦ), расположенный в центре Сыктывкара. О деятельности центра рассказала Елена Иванова, директор Финно-угорского этнопарка, на сегодняшней пресс-конференции в Общественной приемной Главы РК.

Елена Иванова подробно рассказала о деятельности туристского информационного центра Фото: Алиса КОЗЛОВА

Елена Иванова подробно рассказала о деятельности туристского информационного центраФото: Алиса КОЗЛОВА

Свой отчет Елена Иванова начала с сухой статистики.

- В прошлом году ТИЦ посетили свыше двух тысяч человек. Только за первые пять месяцев текущего года в центр обратились 820 человек. Положительная динамика посещений сохраняется, - сообщила прессе руководитель этнопарка.

Директор подчеркнула, что чаще всего посетители центра интересуются местами отдыха в Коми и Сыктывкаре, многие задают вопросы по поводу новых туристических маршрутов республики, а также активным отдыхом в выходные дни. Высокий интерес вызывает плато Маньпупунер.

Все события, маршруты, достопримечательности и места отдыха собраны в буклетах и журналах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все события, маршруты, достопримечательности и места отдыха собраны в буклетах и журналахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ТИЦе посетителям готовы предложить полиграфические издания, подробно рассказывающие о самых интересных событиях и туристический продуктах Коми. В этом году был издан событийный календарь на 2019 год, где представлены основные республиканские и муниципальные праздничные мероприятия. Также был издан буклет туров по региону, причем отдельно был выпущен в свет тираж на английском языке. На пресс-конференции журналистам продемонстрировали сборник "Путеводитель по Республике Коми", и директор этнопарка подчеркнула, что это издание будет оцифровано и выложено в Интернет. Не были забыты районы. В этом году был обновлен буклет по сельскохозяйственному туризму, где удалось представить все гостевые дома Коми. Все полиграфические издания можно взять бесплатно в туристском информационном центре в Сыктывкаре.

Издан "Путеводитель по Республике Коми" Фото: Алиса КОЗЛОВА

Издан "Путеводитель по Республике Коми"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Самые интересные туристические продукты Коми были представлены на международных тематических выставках в Москве, Берлине, Белграде, Вологде, Екатеринбурге и Кирове. В июне делегация от Коми поедет в Сеул.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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