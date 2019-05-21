2019-05-21T19:11:20+03:00
Общество

Сыктывкарские СМИ вышли на международный уровень

Юные журналисты из столицы Республики Коми признаны лучшими на международном фестивале «Волжские встречи».
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Благодаря "МегаФону" в этом году на фестивале "Волжские встречи" для российских ребят удалось открыть доступ для дистанционного обмена опытом с международным профессиональным сообществом.Благодаря "МегаФону" в этом году на фестивале "Волжские встречи" для российских ребят удалось открыть доступ для дистанционного обмена опытом с международным профессиональным сообществом.
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Юных участников международного фестиваля «Волжские встречи» из столицы Коми признали лучшими. Журнал «Академия творчества» удостоен признания в номинации за интерес к городским событиям.

В Чувашию для участия в фестивале съехались около 500 молодых журналистов из 67 городов России и стран ближнего зарубежья. Это начинающие ведущие новостей, корреспонденты, операторы, монтажеры, фотографы и дизайнеры верстки в возрасте от 10 до 20 лет. Ребята посещали мастер-классы, боролись за лидерство в направлениях «Пресса», «Фотография», «Телевидение», «Выразительные средства экранного искусства» и «Социальные сети».

МегаФон поддержал XXX Международный фестиваль юношеских СМИ, киностудий и фотоклубов «Волжские встречи», обеспечив быстрым мобильным интернетом площадку проведения и организовав телемост Чебоксары – Техас. Также в партнерстве с оргкомитетом была создана зона консультаций и просмотра МегаФон.ТВ.

МегаФон совместно с оргкомитетом фестиваля провел среди участников конкурс по умелому сочетанию фото, видео и текстов с применением хэштегов и меток.

МегаФон совместно с оргкомитетом фестиваля провел среди участников конкурс по умелому сочетанию фото, видео и текстов с применением хэштегов и меток.

Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон»:

Фестиваль «Волжские встречи» уже тридцать лет формирует крепкую основу для личностного, профессионального и творческого развития участников. Это подтверждают его «выпускники», достигшие успехов в журналистике, бизнесе и искусстве. Для МегаФона большая честь стать частью этого движения, внести вклад в развитие нового поколения профессионалов, которое уже завтра будет лидировать на медиа-рынке и строить будущее нашей страны.

В этом году нам удалось стереть границы фестиваля - открыть российским ребятам доступ для дистанционного обмена опытом с международным профессиональным сообществом. В рамках телемоста участники мероприятия смогли пообщаться с коллегами из Техаса на профессиональные темы и получить языковую практику.

Технологии "МегаФона" помогают и ускоряют развитие современной журналистики

Технологии "МегаФона" помогают и ускоряют развитие современной журналистики

МегаФон совместно с оргкомитетом фестиваля провел среди участников конкурс, способствующий освоению современных инструментов активного присутствия в новых медиа – популярного сочетания фото, видео и текстов, применения хэштегов и меток.

Сергей Половников, руководитель агентства Content Review:

Поддержка МегаФоном таких мероприятий – это крайне позитивный тренд. МегаФон является крупной технологичной компанией, что крайне важно для сферы медиа, так как коммуникация с такими компаниями помогает и ускоряет развитие современной журналистики, а также позволяет внедрять технологии в производство контента и организацию работы отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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