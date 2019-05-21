Завершается прием заявок на участие в грантовом конкурсе ЛУКОЙЛа

31 мая завершится прием заявок на участие в XV конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Если поспешить, то еще можно выдвинуть свою идею на соискание гранта. Сделать это можно в традиционных номинациях: «Экология», «Духовность и культура» и «Спорт».

Конкурс дает уникальную возможность его участникам, представляющим общественные и бюджетные организации, органы местного самоуправления в двух регионах, реализовать значимые для родного города или села инициативы.

В 2018 году в конкурсе участвовало 197 претендентов, 69 проектов удостоились грантов на реализацию.

В Тимано-Печоре конкурс проводится с 2005 года, его организаторами традиционно выступают ЛУКОЙЛ-Коми и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». За 14 лет участие в конкурсе приняли около 1000 проектов, более 260 из них стали победителями. В жизнь воплощены идеи, доказавшие свою социальную и культурную состоятельность.

В 2018 году в конкурсе участвовало 197 претендентов, 69 проектов удостоились грантов на реализацию. Так, в Сыктывкаре создали детскую телестудию и теперь увлеченные ребята из «Дворца творчества детей и учащейся молодежи» снимают сюжеты и телеистории о разных событиях, происходящих в регионе. Активно участвуют в конкурсе жители Усть-Цилемского района, благодаря реализации одного из проектов в местном «Центре физкультуры, спорта и туризма» открылся фитнес-зал. Новые условия для занятий вольной и греко-римской борьбой получили воспитанники детской-юношеской спортивной школы в Печорском районе. Дошколята из усинского детского сада под руководством педагогов выращивают цветы и приобщаются к растеневодству благодаря организации экологических занятий в обновленной теплице. А в Нарьян-Маре отметили юбилейный экологический праздник «Мишкины потягушки», главным героем которого стал символ наступления весны в округе – бурый медведь Миша из Ненецкого заповедника.

Новые условия для занятий получили воспитанники детской-юношеской спортивной школы в Печорском районе

– В рамках реализации своего проекта мы сохраняем и развиваем коми народные традиции, – говорит автор идеи создания театрального объединения «Ляльки» из деревни Новикбож Усинского района Ирина Мочалова. – Сегодня нас приглашают по всей республике с этим проектом, мы ездим на разные выставки, конкурсы, проводим мастер-классы… И останавливаться на достигнутом не собираемся, обязательно будем участвовать в грантовом конкурсе еще.

Полную информация о конкурсе социальных и культурных проектов, включая условия участия и положение, можно получить на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в разделе «Ответственность» или по телефону в Усинске +7(82144) 5-54-54.

Итоги конкурса подведут осенью этого года.