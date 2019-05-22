2019-05-22T11:08:24+03:00
Общество

Гостей «Зеленого марафона» в Сыктывкаре ждут фитнес под открытым небом и спортивные мастер-классы

1 июня на Стефановской площади столицы Коми состоится третий по забег от Сбербанка.
Поделиться:
На зеленой зоне марафона развернется поляна с четвероногими членами семейного клуба «Дружок».На зеленой зоне марафона развернется поляна с четвероногими членами семейного клуба «Дружок».
Изменить размер текста:

Совсем скоро, 1 июня 2019 года, в День защиты детей на Стефановской площади Сыктывкара состоится третий по счету «Зеленый Марафон» от Сбербанка.

На этот раз городской спортивный праздник пройдет под эгидой детства. Специально для этого организаторы предусмотрели два отдельных детских старта для разных возрастных групп: от 7 до 9 лет и от 10 до 13 лет.

Во время мероприятия на площади будут работать 17 развлекательных площадок от компаний и организаций Сыктывкара.

Фитнес-центр «Здоровье» предложит горожанам поучаствовать в занятиях различными видами фитнеса под открытым небом. Взвеситься на «умных» весах и измерить состав тела, а также получить рекомендации по выбору программы тренировок можно будет на площадке фитнес-клуба «Грани».

Медицинский центр «Институт движения» порадует проведением детской лечебной физкультуры для юных участников мероприятия. А попробовать прокатиться на самокате по мини-трассе предложит Торговый дом «Тойс».

Забег в рамках "Зеленого марафона" от Сбербанка проходит в Сыктывкаре в третий раз

Забег в рамках "Зеленого марафона" от Сбербанка проходит в Сыктывкаре в третий раз

На зеленой зоне марафона развернется поляна с дружелюбными, специально обученными четвероногими членами семейного клуба «Дружок». Общение с ними принесет массу положительных эмоций и детям, и взрослым.

Министерство физической культуры и спорта Коми выступит организатором площадки, на которой горожане смогут принять участие в мастер-классах по баскетболу, катанию на роликах, регби, волейболу, футболу. Ну а детский технопарк «Кванториум» представит интерактивную площадку по изучению правил дорожного движения.

Также гостей праздника ждет увлекательное приключение в VR-очках от "Мира виртуальной реальности", мастер-класс с использованием натуральных материалов от Сыктывкарского лесного института, подвижные игры и анимация для детей от волонтеров Сыктывкарского государственного университета и много других интересных развлечений.

На Стефановской площади Сыктывкара будут работать 17 развлекательных площадок.

На Стефановской площади Сыктывкара будут работать 17 развлекательных площадок.

В поддержку социальной акции «Зеленого марафона» на площадке мероприятия будет работать специальный пункт приема литературы для формирования библиотечного фонда Детской республиканской клинической больницы.

Новые детские книги также можно принести до 28 мая в офис партнера мероприятия - агентства «Бонтон» по адресу: город Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 212, вход со двора. Офис работает с 10:00 до 18:00 вечера по будням. Не оставайтесь в стороне – творить добро проще, чем кажется!

Зарегистрироваться на забег можно уже сейчас на сайте greenmarathon.ru.

Будьте в тренде, присоединяйтесь к команде спортивных!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сталина на вас… есть! Как культ личности сослали в Сибирь
Новосибирск, похоже, становится самым сталинистским городом России. Здесь поставили бюст генералиссимуса, а теперь строят 20-метровый дом под названием Stalin-House. Вместе с экспертами выясняем, откуда такой культ личности, версия 2.0
Новости 24
В Коми именем министра назовут вершину горы
В Сыктывкаре 70-летнего пенсионера подозревают в убийстве дочери
На фестивале "Живой воздух" в небо взлетит "Князь Ыбский" и будет работать аэролифт
В Сыктывкаре при ремонте сетей предприятия не привели в порядок более 200 участков
В Сыктывкаре половодье идет на спад
Сыктывкарскую журналистку подозревают в убийстве мужа
На День города в Сыктывкаре выступит певица Ёлка
Депутат Сыктывкара Анатолий Чиканчи преподал урок полицейским
Сыктывкар занял второе место по безналичному расчету по России
В Коми 14 тысяч школьник отпразднуют последний звонок
Сыктывкарка Екатерина Ковальчук приняла участие в Каннском кинофестивале-2019
В Сыктыкаре водитель решил подбодрить пассажиров "автобуса-амфибии" песней из "Титаника"
На этой неделе в Коми ожидаются заморозки
Руководство «Воркутаугля» прокомментировало экстренную эвакуацию горняков
Срочно: в Воркуте из шахты "Воргашорская" эвакуированы 90 горняков
Сыктывкарский горсуд проигнорировал решение европейского суда по вопросу митингов на Стефановской площади