За гибель 19 горняков на шахте "Воркутинкая" никто не ответил

В Коми закрыли уголовное расследование по факту аварии на шахте «Воркутинская» в 2013 году. Трагедия унесла жизнь 19 человек. Однако после многолетней судебной тяжбы ни один из фигурантов дела не был наказан. «КП в Коми» сравнила, чем завершилась подобная авария на шахте «Северная».

Смерть на глубине

Мощный взрыв прогремел на шахте «Воркутинская» на глубине 800 метров. Авария произошла 11 февраля 2013 года в самый разгар рабочей смены — в 10.40 утра. В этот момент под землей находились 259 шахтеров, большинство горняков поднялись на поверхность. Началась спасательная операция. В течение дня в эпицентре взрыва были обнаружены тела 17 горняков. Примерно сутки оставалась неизвестной судьба еще одного шахтера. Но с учетом масштаба разрушений не было надежды на его спасение. Его тело обнаружили глубокой ночью, а вскоре в больнице скончался еще один шахтер. Счетчик смерти остановился на цифре 19. Боль воркутинцев разделила вся республика.

По факту трагедии к уголовной ответственности привлекли трех руководителей шахты «Воркутинская», судебная эпопея длилась не один год. Но недавно дело закрыли.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проще говоря, замяли

По факту трагедии к уголовной ответственности привлекли трех руководителей шахты «Воркутинская». Это главный инженер Сергей Моисеев, начальник участка по добыче угля №8 Андрей Лучинин и начальник участка вентиляции и техники безопасности Данил Вихров. Фигуранты с самого начала не признавали своей вины, в августе 2017 года Воркутинский горсуд всех троих оправдал. Однако на этом судебные тяжбы не закончились.

Прокуратура подала апелляцию в Верховный суд Коми. Рассмотрение дела в высшей инстанции длилось полгода, в апреле 2018 года оправдательный приговор был отменен и дело вновь вернули на рассмотрение в Воркутинский горсуд. А буквально два месяца назад городской суд Заполярья прекратил уголовное дело. Формулировка, по которой за смерть 19 шахтеров так никто не и ответил, звучит издевательски: «в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности».

Долгая судебная эпопея завершилась нулевым результатом. Из всех горняков, чья жизнь оборвалась в той аварии, только пятеро были похоронены в Воркуте. Тела остальных кремировали и отправили для захоронения на их малые родины — в города России и страны СНГ. Неудивительно, что крайне сложно найти родственников погибших, чтобы узнать, согласны ли они с решением суда.

Иван Мохнанчук: "Отвечать за гибель шахтеров должны руководители Воркутаугля". Фото:www.svoboda.org

Не тех привлекли?

Насколько справедлив был суд, закрывая уголовное дело? С таким вопросом «КП в Коми» обратилась к председателю Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Ивану Мохнанчуку.

- Зная о ситуации на шахте «Воркутинская» в 2013 году, тем более, хорошо зная того, кто руководил компанией «Воркутауголь» в тот период, а это был Вадим Ларин, могу с полной уверенностью сказать, что рядовые работники — инженеры и начальники участков - точно не виноваты в той аварии. Но я не считаю правильным и тот факт, что никто не понес наказания за тот трагический инцидент. Это в корне неправильно. Но спрашивать надо было не с простых работяг, а с руководителей надзорных органов. С тех, кто проводил проверки на шахте и составлял положительные отчеты о работе оборудования и техперсонала.

Слова профсоюзного лидера имеют здравое зерно. Последствия столь гуманного подхода к расследованию трагедии не заставили себя ждать.

Еще одна трагедия

Спустя три года в шахте «Северная» прогремел взрыв, жертв было уже значительно больше - уже 36 человек. Та трагедия выявила, что руководство компании «Воркутауголь» систематически подкупало надзорные органы - Ростехнадзор, Трудовую инспекцию и Военизированный горноспасательный отряд. За получение взяток виновными признали трех человек. Руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александру Гончаренко осудили на пять лет колонии строгого режима. Командиру филиала «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» Леониду Лобкову дали семь лет колонии строгого режима. Главный госинспектор Воркутинского отдела госинспекции труда в Коми Петр Гильц понести наказание не успел – он покончил с собой в СИЗО.

Интересный факт: сами взяткодатели ушли от ответственности. К примеру, руководитель «Северсталь-менеджмент» Вадим Ларин – тот самый, при управлении которого погибли горняки в 2013 году, - сбежал в Великобританию. Он объявлен в международный розыск. А гендиректор «Воркутаугля» Вадим Шаблаков признал вину и был переведен в категорию свидетелей. И за эту трагедию, в отличие от аварии 2013 года на «Воркутинской», понесли ответственность реальные люди. А значит, хоть и частично, но справедливость была восстановлена.

Как завершились трагедии на угольных шахтах Воркуты

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