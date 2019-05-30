2019-05-30T16:04:04+03:00
Общество

В ЛУКОЙЛ-Коми подвели итоги I этапа конкурса «Лучший по профессии»

В этом году все три этапа трудового состязания пройдут в Усинске
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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»Фото: Предоставлено "КП"
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Конкурсы профессионального мастерства среди рабочих прошли во всех структурных подразделениях предприятия и собрали около 350 участников.

«Лучших по профессии» определили среди работников всех территориальных производственных предприятий ЛУКОЙЛ-Коми, а также нефтешахтного предприятия (НШПП) «Яреганефть», Усинского газоперерабатывающего завода, Управления производственно-технической комплектации и Центральной комплексной лаборатории.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Так, в территориальном производственном предприятии «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» трудовое состязание проходило на Южно-Хыльчуюском месторождении, в ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» конкурсанты демонстрировали мастерство на участках Западно-Тэбукского промысла. Площадками для конкурсантов из ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» вновь выступили полигон Учебного центра местного филиала УГТУ и производственные площадки на Усинском месторождении.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Фото: Предоставлено "КП"

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»Фото: Предоставлено "КП"

Во всех структурных подразделениях «Лучший по профессии» начался с теоретической части. Участникам предстояло ответить на вопросы, продемонстрировать не только теоретические навыки, но и знания требований промышленной безопасности и охраны труда. Опытные производственники быстро справились с этим испытанием.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Затем был этап практический, успех выступления в котором зависел от опыта, мастерства и умения справиться с волнением. В нефтедобывающих предприятиях операторам по добыче нефти и газа в качестве практического задания требовалось провести обслуживание станка-качалки и замену сальников. Электрогазосварщикам предстояло выполнить работу по сборке трубы из двух отрезков. Качество сварного шва комиссия сначала оценивала визуально, затем дефектоскопист ультразвуковым прибором определял наличие дефектов внутри шва.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Зрелищным оказался практический этап у спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований. Если в других номинациях оценивалось мастерство каждого участника по отдельности, то для спасателей главным было взаимодействие коллектива. На «практике» спасатели, разделившись на команды, вновь оказывали помощь «раненому», на время надевали амуницию, тушили условное возгорание и «стреляли» в цель из брандспойта.

Финалом трудовых состязаний стали церемонии награждения –конкурсантов отметили призами и дипломами. В течение года лучшие участники будут получать надбавки к окладам.

Победители в номинациях «Оператор по добыче нефти и газа», «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки», «Машинист технологических насосов», «Оператор товарный», «Электрогазосварщик», «Слесарь-ремонтник», «Оператор пульта управления в добыче нефти и газа» и «Звено спасателей» представят свои предприятия во втором этапе конкурса, который пройдет летом в Усинске. Победители по основным профессиям примут участие в третьем этапе конкурса профессионального мастерства, среди всех нефтегазодобывающих предприятий Группы «ЛУКОЙЛ». В этом году этот самый престижный этап конкурса состоится в Усинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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