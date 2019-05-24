Здание полиции вместо школы искусств: в Корткеросе люди недовольны результатами публичных слушаний

В Корткеросе местные жители на публичных слушаниях проголосовали за то, чтобы в центре села построили здание полиции, а не социальный объект. Однако в соцсетях местные жители рассказали об изнанке мероприятия: не все были проинформированы о проведении слушаний, поэтому и не смогли прийти и высказать свою гражданскую позицию. По мнению людей, они хотели бы видеть на этом месте не здание полиции, а дом творчества детей, о котором мечтают долгие годы.

Однако в местной администрации отметили, что публичные слушания по вопросу переформирования земельного участка изначально определенного на социальные нужды, прошли успешно. По словам чиновников, в Цент культуры и досуга, где проходило мероприятие, пришло рекордное количество человек — более двухсот. «Жителей села несколько раз оповещали о проведении публичных слушаний: и на сайте мэрии в апреле, и на страницах самых посещаемых страниц о жизни села «Вконтакте» за день до мероприятия. В итоге, на слушания пришло 221 человек. За строительство здания полиции проголосовали 113 человек, против — 36 человек, воздержались — 2 человека», - рассказали в пресс-службе администрации.

Но после голосования на местном паблике «Корткерос» провели альтернативный опрос, который высветил иное настроение. За строительство здания МВД проголосовало 186 человек, а против — 592 человека. Несогласные за возведение ведомственного учреждения хотели бы видеть на этом месте школу искусств для детей. Почему же, несмотря на недовольство обитателей соцсетей, решение было в пользу строительства здания полиции?

- О мероприятии знали те, кому это выгодно. Зал был полон сотрудников МВД и их родственников, поэтому таковы и результаты голосования. Ничего не имею против строительства нового здания МВД, но не на этом месте. Рациональнее было бы там разместить инфраструктуру для детей: спортивную школу, музыкальную, центр дополнительного образования, - высказалась в соцсетях Татьяна К., которая выразила позицию многих — строительство школы искусств для людей важнее.

Но в администрации говорят: людям не стоит волноваться, что про возведение школы искусств забудут:

- В ближайшее время под строительство Центра детского творчества будет выделен земельный участок. Руководитель администрации сельского поселения Корткерос Игорь Андреев пообещал, что он будет подобран в центре села, чтобы детям не пришлось ходить на занятия на другой конец села, - подытожили в пресс-службе.

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Но это не точно. Этот вопрос будут еще обсуждать с жителями столицы (подробности).