Спуск древнерусской ладьи и спектакль от вологодских артистов: где провести выходные в Сыктывкаре

Этот уик-енд, с 25 по 26 мая, подарит каждому сыктывкарцу развлечение по желанию: выпускникам — крутой школьный звонок, театралам — спектакли от артистов Вологодского драматического театра, любителям поэзии — марафон от проекта «Poetry Box». Также в воскресенье члены историко-реконструкционного клуба «Кречет» спустят на воду настоящую древнерусскую ладью: на этом мероприятии можно побыть какое-то время настоящим моряком и поставить парус или погрести. Ещё в субботу пройдет третья экскурсия из серии «Деревянный Сыктывкар, который мы скоро потеряем», где экскурсоводы проекта «Пешком по Усть-Сысольску» расскажут о местечке Кируль. Подробности всех событий — в нашем дайджесте.

Это ладья, которую спустят на воду

ЧТО: Уже в это воскресенье победитель нашего конкурса станет участником фотосессии на средневековой ладье. Члены историко-реконструкционного клуба «Кречет» спустят на воду древнерусскую ладью, на которой в июне начнут проходить путь геологоразведочной экспедиции XV века. Спуск проведут по старой морской традиции: с наречение имени, разбитием бутылки о нос корабля и со спуском со стапелей. После спуска желающие смогут подняться на борт и примерить роль моряка: поработать веслами, поднять рею, поставить парус.

ГДЕ: «Еляты Club» (м. Еляты, Береговая улица, 2).

КОГДА: 26 мая в 13 часов.

ЧТО: Волна последних школьных звонков набирает силу. Один из них пройдет в «Револьт-центре»: будет дискотека, которую подхватят музыканты из «Northwaves», фотозона с моментальной печатью снимков, конкурсы и караоке. Те, кто придет в ленточке выпускника, получит скидку на входе.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 25 мая в 19 часов.

ЧТО: Тем, кому интересно историческое прошлое Сыктывкара, стоит сходить на экскурсию «Пешком по Усть-Сысольску». Организаторы продолжат рассказывать о «Деревянном Сыктывкаре, который мы скоро потеряем». Экскурсия будет состоять из трех частей, а вести её будут Игорь Сажин, Михаил Рогачев и Вячеслав Слюсарев.

ГДЕ: Сбор возле креста перед Свято-Вознесенским храмом в местечке Кируль (Заводская улица, 21).

КОГДА: 25 мая в 12 часов.

Источник фото: http://www.dramtheater.ru

ЧТО: Драмтеатр имени Савина принимает на своей сцене коллег из Вологды в рамках фестиваля «Межсезонье 19-20». Артисты Вологодского драматического театра покажут сыктывкарским зрителям несколько спектаклей. Один из них — остроумная комедия-вальс по пьесе Островского «Волки и овцы».

ГДЕ: Драмтеатр имени Савина (Первомайская улица, 56).

КОГДА: 25 мая в 18 часов.

ЧТО: Проект «Poetry Box» даст свой первый в этом году поэтический концерт в это воскресенье. Современные поэты — участники марафона — расскажут свои стихи, темой которых станут «забытые слова великого классика». Победителя выберут жюри и организаторы. Стоимость входа — 100 рублей.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 26 мая в 18 часов.

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