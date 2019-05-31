Танцы под открытым небом и День защиты детей: первые летние выходные в Сыктывкаре

Первые летние выходные, с 1 по 2 июня, в Сыктывкаре пересекаются с международным праздником Днем защиты детей. К празднику приурочили фестиваль «Гамма красок» и джазовый благотворительный концерт. Отдохнуть всей семьей можно не только на тематических мероприятиях: первые в этом году «Танцы на Театральной», прогулки на ладье по озеру или «Ночь в театре» подарят не меньше впечатлений и памятных снимков. Вообще, лучше не ограничиваться одним событием: читайте нашу афишу и составляйте праздничное расписание на весь уик-энд.

ЧТО: В День защиты детей в Нацгалерее пройдет фестиваль «Гамма красок». Посетители галереи смогут сыграть в дыхательный футбол, научатся рисовать стрит-арт и создавать картины с помощью цветной соли, увидят современные мечевые бои. И это лишь малая часть программы, которая включает множество мастер-классов, игр, интерактивных шоу, полезных лекций и тренингов.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (Улица Кирова, 44).

КОГДА: 1 июня с 12 до 18 часов.

"Танцы на Театральной"проходят уже не первый год

ЧТО: Свежий воздух, танцы, приятная музыка — у проекта «Танцы на Театральной» своя формула успеха. Танцы под открытым небом проходят в Сыктывкаре уже не первый год и успели полюбиться горожанам. Если вы тоже хотите подвигаться под ритмичную музыку, то не стесняйтесь и присоединяйтесь: «Танцы на Театральной» не потребуют от вас сложных па.

ГДЕ: Театральная площадь.

КОГДА: 2 июня с 18 до 20 часов.

ЧТО: Клуб «Маяковский» по традиции дает благотворительный концерт в День защиты детей. В этом году формат концерта — джазовый джэм. Играть на сцене будут Иван Сивков, Леонид Нестеров, Исупов Иван, Алина Альшанникова, Станислав Гавра, Дмитрий Нестеров, Антон Викулов. Стоимость билета — 200 рублей.

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (Первомайская улица, 70).

КОГДА: 1 июня с 21 часа.

ЧТО: Сыктывкарцев на ежегодной «Ночи в театре» будут ждать артисты, гримеры, музыканты, режиссеры, художники, костюмеры. Они посвятят гостей в тайны своего мастерства и помогут примерить одну из театральных профессий. Завершится мероприятие «Битвой талантов: Зрители vs Артисты».

ГДЕ: Драмтеатр имени Савина (Первомайская улица, 56).

КОГДА: 1 июня в 20 часов.

Автор фото спуска ладьи - Рафаэль Галимуллин

ЧТО: Члены историко-реконструкционного клуба «Кречет» продолжают погружать горожан в средневековую историю. В воскресенье они снова соберутся в «Еляты Club». В программе мероприятия мастер-классы по вязанию ладейных узлов и изготовлению весел, походная кухня 15-16 веков, песни от капитана и команды и прогулки на корабле по озеру.

ГДЕ: «Еляты Club» (м. Еляты, Береговая улица, 2).

КОГДА: 2 июня в 12 часов.

ЧТО: Хотите зарядиться романтичным настроением на все лето? Отправляйтесь на концерт Альфии Коротаевой, где прозвучат арии и романсы. Кульминацией вечера станет редко исполняемый романс норвежского композитора Эдварда Грига «Тайная любовь». Компанией Альфии Коротаевой составит её младшая коллега, лауреат международных конкурсов Анастасия Морараш. Билеты на концерт можно купить на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 32).

КОГДА: 5 июня в 18 часов.

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