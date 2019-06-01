В чем секрет идеального молока?

О пользе молока знает каждый. Вкусные молочные продукты входят в ежедневный рацион миллионов людей. Многие начинают свое утро с крепкого кофе со сливками или каши на молоке, сладкоежки любят полакомиться йогуртами и творожками, а бутерброд с маслом всегда считался идеальным перекусом. Богатым ассортиментом молочной продукции славится ООО «Пригородный». В линейке «белого товара» - творог, кефир, ряженка, йогурты, сметана, сливки, масло и молоко различной жирности. Многие годы предприятие строго придерживается курса по производству продуктов на натуральной основе, без добавления консервантов. Сегодня во Всемирный день молока корреспондент «КП в Коми» побывала в цехах известного в республике предприятия.

В линейке "белого товара" - творог, кефир, ряженка, йогурты, сметана, сливки, масло и молоко различной жирности. Фото: пресс-служба ООО "Пригородный"Фото: Предоставлено "КП"

Только свое молоко!

В шумном помещении, куда привозят молоко, работа начинается до рассвета. Сюда в огромных автоцистернах доставляют молоко с коровьих ферм. «Пригородный» выпускает продукцию на основе сырья собственного производства — это важнейший принцип работы предприятия. Общество принципиально не использует сухое молоко или сырье других ферм. Да и зачем? «Пригородному» принадлежат коровники в селах Межадор, Пыелдино,Часово и Пезмог ежедневно молоко дают свыше 400 буренок. А в год удои от каждой коровы составляют более 7 тысяч литров.

Еще до рассвета в цех начинают прибывать молоковозки.Фото: Алиса КОЗЛОВА

С раннего утра и до вечера в молочный цех привозят до 10 партий продукта, но примерно пол-литра молока из каждой цистерны направляется на физико-химический анализ.

Все под контролем

Лаборатория - святая святых предприятия, доступ в нее строго ограничен. Здесь всегда стерильно чисто. Среди многочисленных колбочек и баночек с химическими реагентами весь день колдуют лаборанты.

Лаборатория - святая святых предприятия,Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Мы проверяем продукт на вкус, запах и цвет, а также определяем жирность, плотность, кислотность молока и наличие ингибирующих веществ и соматических клеток, которые указывают на плохое состояние здоровья коровы. Все показатели должны четко соответствовать требованиям ГОСТа, - рассказала «КП в Коми» Виктория Гладышева, лаборант ООО «Пригородный».

Только с разрешения специалиста лаборатории молоко направляется в производственные цеха.

Белые потоки

В цехе для хранения молока установлены гигантские бочки. Высота металлических цилиндров впечатляющая — в полтора-два человеческих роста, и эти емкости вмещают от 4 до 6 тысяч литров. Каждая бочка стерильна и позволяет сохранять все полезные свойства молока. В цистернах продукт задерживается примерно на три-четыре часа, а затем по сложному лабиринту труб белые потоки устремляются на пастеризацию.

Ольга Расова - главный технолог предприятия.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Пастеризация — это процесс нагревания молока до температуры 90 — 92 градуса. Достаточно 20 секунд, чтобы очистить продукт от микробов и опасных бактерий, но при этом сохранить все полезные свойства молока, - объяснила Ольга Расова, главный технолог предприятия.

После пастеризации и охлаждения молоко можно считать готовым для употребления. Его можно пить! Поэтому продукт отправляется в цех розлива, а оттуда в фирменных упаковках молоко поступает на прилавки.

После пастеризации молоко отправляется в цех розлива, а оттуда в фирменных упаковках молоко поступает на прилавки.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Ставка — на натуральные продукты

Остальное молоко идет на производство кисло-молочной продукции: сметаны, йогуртов, кефира и масла. В качестве загустителей используется эксклюзивный продукт - кефирный грибок, выращенный в молочном цеху «Пригородного». Предприятие делает ставку на натуральные продукты, поэтому принципиально отказывается от консервантов, химических усилителей вкуса и красителей, стабилизаторов, растительных жиров и ГМО.

- Мы следуем тренду по использованию натуральных ингредиентов. Качество наших товаров подтверждено на всероссийских и республиканских конкурсах и выставках. Наша молочная продукция удостоилась премии «100 лучших товаров России», - сообщила «КП в Коми» Ольга Расова.

ООО "Пригородный" в год производит 3 тысячи 146 тонн молока. Фото: пресс-служба ООО "Пригородный"

«Пригородному» есть чем гордится. В год предприятие производит 3 тысячи 146 тонн молока. С каждым годом предприятие расширяет ассортимент товаров. Вдумайтесь, только лишь молока выпускается аж 10 вариантов, а творога — 5 различных видов. Общество радует покупателей широким выбором кисло-молочной продукции: разными, ряженкой, сметаной, маслом, сладкими творожками. Предприятие обеспечивает молочной продукцией бюджетные учреждения и заполняет полки продуктовых магазинов региона. География реализации товара - вся Республика Коми!

Буквально через месяц, 1 июля, во всех магазинах появятся прилавки для натуральных молочных товаров. Продукцию «Пригородного» ищите на полках с надписью «Изготовлено без заменителя молочного жира».

"Торговый центр ООО "Пригородный", г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 427.

Тел.: (8212) 51-67-58, (8212) 22-47-96. Сайт: https://prigorodkomi.ru/