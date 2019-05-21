Сыктывкарец пробежал 100 километров на ультрамарафоне и попал в десятку быстрейших спортсменов

Сыктывкарец Андрей Кравец пробежал 100 километров в рамках 7-й трейл-марафона Elton Ultra недалеко от самого соленого озера Европы Эльтона. Он преодолел немыслимое для обывателей расстояние в 100 километров в полупустыне под порывами шквалистого ветра, но при этом умудрился попасть в десятку сильнейших. О тренировках, беговой культуре и ощущение счастья на финише он рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми».

Почему решили пробежать 100 км? Подумал, что цифра красивая. Впервые начал серьезно размышлять о возможности преодолеть внушительную дистанцию после Казанского марафона. Тогда я финишировал с запасом сил, решил, что надо развиваться и пробовать преодолевать большие расстояния. Уже в прошлом году в рамках подготовки к масштабному забегу впервые пробежал 60 км до базы «Гажа Вöр», где проходил сыктывкарский баркемп.

В этом году снова принял участие в Казанском марафоне. Это стало ступенькой подготовки к Elton Ultra. Кстати, слоты на участие в ультрамарафоне выкупили буквально за день после появления их на сайте мероприятия.

Как готовились? Подготовка заняла около полугода. Зимой было сложно тренироваться, зато в холодное время года нарабатывал объемы: набегал около 140 км в неделю. По снегу нелегко бегать, но полезно, так как получаешь некий профит. Весной замечаешь, что беговые возможности выросли даже без интервальных тренировок.

Утро забега выглядело вот так. Фото из личного архива Андрея Кравца

Были ли сомнения, что сможете преодолеть внушительную дистанцию? Сомнений не было. Зато боролся с мини-паникой. С одной стороны, хотелось установить личный рекорд в Казани. С другой стороны, я понимал, что если сосредоточусь на скорости, то необходимые беговые объемы упадут. Но я старался держать себя в руках и ногах, как говорится.

Как проходил забег? С какими трудностями сталкивались? Забег проходил в Волгоградской области рядом с самым соленым озером в Европе Эльтоном. Место классное и очень живописное. Все мое волнение забрала жена, которая участвовала в полумарафоне. Она очень переживала, и я ее чаще успокаивал.

Мы бежали в зоне полупустыне на границе с Казахстаном, поэтому данные спортсменов заранее передавали на допуск к пограничникам. На случай непредвиденных обстоятельств мы бежали с паспортами, но документ мне не понадобился.

Результат на трекере.

Самый сложный момент? Первые ощущения, что бежать сложно, появились на 35 км дистанции. В зоне полупустыни деревьев нет, поэтому бегуна ничто не защищает от шквалистого ветра. На 36 километре пришлось перейти на шаг из-за сильнейших порывов. Оставалось дотерпеть до отметки в 50 км, потом 50 км в обратном направлении, когда ветер дует уже не в лицо, а в спину, бежать было проще. Первое ощущение после финиша — счастье, ура, я это сделал. Конечно, я еще приму участие в ультрамарафоне. Большая мечта — принять участие в забеге на 100 миль (160,93 км).

Сколько занимаетесь бегом? Систематически тренируюсь около трех лет. Впервые надел кроссовки и вышел на тренировку, когда появилась цель пробежать 3 км на золотой значок ГТО. С удивлением понял, что несмотря на высокий темп, отставал на золотой значок на целый километр. Наконец, получил значок. Потом замахнулся на 5 км, затем на 10 км. Так и подсел на «беговую иглу».

Сертификат об участии в ультрамарафоне

Где бегать в Сыктывкаре? У нас маленький город, большие объемы набегать тяжеловато. Но я могу 30 км без проблем пробежать на конькобежном стадионе за СГУ имени Питирима Сорокина. Также нравится бегать на объездной, где не так много машин. Правда, там попадаются затяжные подъемы, но они весьма полезны. Пытался побегать на центральном стадионе, где прекрасное покрытие, но туда любителей не пускают.

Есть ли беговая культура в Сыктывкаре? Сложный вопрос. Вот «Кросс наций» призван популяризировать бег, но его перенесли на «Динамо», ссылаясь на сложность перекрытия улиц, хотя в других городах это не вызывает особых проблем. Однако в столице Коми намечается много интересных событий для бегунов. Например, дистанционный проект «Пойдем, побегаем» ( подробно тут) или серия мероприятий Orgeo Trail 2019 (подробно тут).

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