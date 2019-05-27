В Сыктывкаре школьник упал с четвертого этажа, позируя для фото

В УМВД России по городу Сыктывкару поступило сообщение по факту несчастного случая с подростком 2005 года рождения. Как сообщили "КП-Коми" в пресс-службе МВД по Республике Коми, инцидент произошел 8 мая. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение с переломами голеностопов.

Сотрудники полиции выяснили, что школьник вместе с друзьями забрался на крышу заброшенного здания. Один из приятелей предложил сделать фотографию, которая впечатлит всех знакомых. Для этого подросток зацепился за край оконной рамы и повис на ней, раскачиваясь ногами. В это время друзья должны были снять его на мобильный телефон.

Мальчик не удержался и упал вниз с четвертого этажа. Друзья сразу сообщили об этом в службу спасения, после чего школьник был госпитализирован.

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