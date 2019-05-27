2019-05-27T16:02:01+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре школьник упал с четвертого этажа, позируя для фото

Мальчика госпитализировали с переломом голеностопа
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Школьники хотели сделать впечатляющее фотоШкольники хотели сделать впечатляющее фотоФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Изменить размер текста:

В УМВД России по городу Сыктывкару поступило сообщение по факту несчастного случая с подростком 2005 года рождения. Как сообщили "КП-Коми" в пресс-службе МВД по Республике Коми, инцидент произошел 8 мая. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение с переломами голеностопов.

Сотрудники полиции выяснили, что школьник вместе с друзьями забрался на крышу заброшенного здания. Один из приятелей предложил сделать фотографию, которая впечатлит всех знакомых. Для этого подросток зацепился за край оконной рамы и повис на ней, раскачиваясь ногами. В это время друзья должны были снять его на мобильный телефон.

Мальчик не удержался и упал вниз с четвертого этажа. Друзья сразу сообщили об этом в службу спасения, после чего школьник был госпитализирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре школьник выпал из окна пятого этажа

Ребенок приземлился в сугроб (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре нашли тела двух пропавших мужчин
В последнюю неделю мая в Коми потеплеет
В сыктывкарском парке установят металлические шары за 730 тысяч рублей
В Сыктывкаре такси врезалось в иномарку: пострадали два человека
Сгоревший дом на улице Энгельса в Сыктывкаре подожгли
На трассе Сыктывкар – Чебоксары столкнулись три иномарки
В Сыктывкаре сгорел дом на Энгельса
На трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск отремонтируют мост
У воркутинца украли из камеры хранения телефон за 90 тысяч
В Усть-Куломском районе столкнулись ВАЗ и Renault: пострадали двое
Ухтинец расплатился за суши билетами Банка приколов
В Сыктывкаре перекроют улицы Кирова и Колхозную
В день последнего звонка двух выпускников в Сыктывкаре доставили в полицию
Под Сыктывкаром пройдет экстремальный забег по лесным тропинкам: «Это почти горный бег»
В Воркуте из-за метели отменены занятия у школьников
На сыктывкарских заправках снова подорожал бензин
Учения ФСБ в Сыктывкаре: преступники "захватили" ледовый дворец "Северная Олимпия"
Покупатель заработал почти 60 тысяч рублей на срыве срока доставки и перепутанных деталях в наборе
Погода на выходные в Коми: лето немного задерживается
Следственный комитет проводит проверку после посадки рейса Петербург-Сургут в аэропорту Сыктывкара
Жителей Эжвы предупреждают о плановых учениях ФСБ