2019-05-27T21:31:14+03:00
Общество

Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding – победитель Effie Russia Awards 2019

Мобильный оператор уверенно завоевывает огромную аудиторию поклонников киберспорта
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Среди мобильных операторов по заметности в спонсорстве кибериндустрии с огромным отрывом в 24% лидирует МегаФон.Среди мобильных операторов по заметности в спонсорстве кибериндустрии с огромным отрывом в 24% лидирует МегаФон.
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Оргкомитет Effie Russia, главной премии за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России – Effie Russia Awards, признал проект МегаФона и ESforce «Киберспорт начинается с тебя» победителем в номинации «Спонсорство». Став призером еще в четырех номинациях, МегаФон признан самым эффективным брендом в телекоммуникациях по мнению Effie Russia в 2019 году.

МегаФон начал реализовывать проект «Киберспорт начинается с тебя» в 2018 году, когда стал партнером ESforce Holding Ltd, одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире. В течение года компания поддерживала команду Virtus Pro, а также провела масштабный турнир MegaFon Winter Clash 2018, где в Dota 2 сражались лучшие мировые киберспортивные команды.

По итогам исследования агентства «Ipsos Comcon», среди мобильных операторов по заметности в спонсорстве кибериндустрии с огромным отрывом лидирует именно МегаФон: 24%, у ближайшего конкурента – 5%. Такого уровня удалось достичь за счет работы с командой и лидерами мнений, проведения собственного турнира и создания онлайн-студии для освещения матчей в соцсетях, коллаборации со звездами кибермира. В итоге мультиканальное спонсорство охватило более 70% целевой аудитории.

- В России киберспорт становится все популярнее – активно играют и следят за новостями миллионы человек. За битвами в киберпространстве наблюдают с не меньшим интересом, чем за играми ведущих футбольных клубов, – замечает Снежана Черногорцева, директор по бренд-коммуникациям МегаФона. – Больше половины, 51% наблюдателей, участвуют в киберспортивных турнирах и замечают, кто является спонсором игр. Аудитория киберспорта будет взрослеть. Поэтому МегаФон как лидер цифрового рынка в стране поставил цель занять свою нишу в киберспорте, чтобы активно общаться с этой большой аудиторией и оказывать услуги. Это стало целью нашего проекта «Киберспорт начинается с тебя».

Кроме бронзы в номинации «Спонсорство» (МегаФон стал единственным призером в данной номинации) МегаФон получил еще три немаловажные награды Effie Russia Awards. Золото за digital-кампанию «Чемпионы наших сердец» (ситуативная активация в рамках Чемпионата мира по футболу в поддержку МегаФон ТВ), серебро за благотворительную акцию «Для тех, кто ждет» и бронзу за продвижение онлайн-сервиса «МегаФон ТВ».

За счет этих инициатив на 50% выросла посещаемость сайта проекта и компании, а число регистраций в МегаФон ТВ выросло в два раза. Благодаря сразу четырем победам – МегаФон стал самым эффективным брендом в телекоммуникациях и третьим среди всех участвовавших в рейтинге брендов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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