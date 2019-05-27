До старта «Зеленого Марафона» осталось меньше недели

Уже в эту субботу, 1 июня в 59 городах нашей страны, включая столицу Коми, пройдет «Зеленый Марафон» от Сбербанка.

В Сыктывкаре спортивный праздник развернется на Стефановской площади. Во время его проведения будут работать 17 развлекательных площадок.

Гости мероприятия смогут заняться различными видами фитнеса, измерить индекс своего тела, поучаствовать в мастер-классах по баскетболу, катанию на роликах, регби, волейболу и футболу. Дети - проверить свои знания ПДД, прокатиться на самокате, попробовать свои силы на скалодроме, поиграть с четвероногими друзьями из семейного клуба «Дружок».

Детская развлекательная программа продлится с 10 до 14 часов

Объединяющим звеном и одной из изюминок мероприятия станет квест, в рамках которого гостям предстоит пройти несколько испытаний на эрудицию, ловкость и спортивную подготовку. Технически он будет похож на «игру по станциям». Для участия в квесте в зоне регистрации марафона нужно будет получить листовку с перечнем партнеров праздника и вклеить в нее наклейки за выполненные задания. Первые 50 человек, успешно прошедшие испытания, получат памятные подарки.

А во время конкурса хештегов, горожанам предложат сделать селфи на любой из площадок марафона и выложить его в социальные сети с хештегом #ЗМСЫКТЫВКАР2019. Обладатели оригинальных снимков, набравших наибольшее количество лайков, получат памятные подарки.

Помимо этого, на спортивном празднике, горожан ждет обширная развлекательная программа из вокальных, танцевальных и спортивных номеров.

Расписание работы площадок на Стефановской площади в Сыктывкаре

Также в поддержку социальной акции «Зеленого марафона» на площади будет работать специальный пункт приема новой детской литературы для формирования библиотечного фонда Детской республиканской клинической больницы.

Расписание мероприятий «Зеленого марафона» в Сыктывкаре:

10:00 Начало регистрации участников забега и развлекательной программы

11:30 Старт забега для детей 7-9 лет

11:45 Старт забега для детей 10-13 лет

12:00 Взрослый забег

12:45 Церемония награждения участников забега

Важно! Участие детей в забегах возможно только при условии присутствия их родителей (или законных представителей) на площадке «Зеленого марафона».