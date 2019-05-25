По Печоре разгуливают медведицы с медвежатами
В Печоре местные жители заметили медведиц с медвежатами. Соответствующие фото опубликовали в группе «Привет! Сейчас в Печоре».
По словам жителей Печоры, медведицу с медвежатами заметили в районе ГРЭС. А еще одно «семейство» вышло из леса в районе обсерватории, расположенную около города. Именно эту пару сумели сфотографировать местные жители.
Фото: «Привет! Сейчас в Печоре»Фото: vk.com
Стоит отметить, что медведицы с детенышами гораздо опаснее остальных своих сородичей. Это связано с тем, что животные могут принять любого человека за угрозу.
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ИСТОЧНИК KP.RU