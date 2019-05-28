2019-05-28T11:27:04+03:00
Общество

В ЛУКОЙЛ-Коми соревновались молодые новаторы

На конкурсе выступили специалисты в области разведки и добычи нефти и газа и ряда сопутствующих процессов.
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Победителю и призерам конкурса молодых новаторов присуждены премии.Победителю и призерам конкурса молодых новаторов присуждены премии.
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В крупнейшем нефтедобывающем предприятии Тимано-Печоры состоялся очередной, уже 19-й, конкурс молодых работников и специалистов на лучшую научно-техническую разработку.

В Усинске собрались лучшие молодые новаторы по итогам первого этапа конкурса – он проходил этой весной во всех структурных подразделениях ЛУКОЙЛ-Коми.

Открывая конкурс, генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев подчеркнул важность свежей мысли молодых нефтяников для решения задач, стоящих перед предприятием. И пожелал каждому из участников максимально полноценно проработать свою идею для того, чтобы ее можно было без промедлений внедрить на производстве.

Благодаря разработкам молодых нефтяников увеличена эффективность мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов и повышена скорость строительства скважин.

Благодаря разработкам молодых нефтяников увеличена эффективность мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов и повышена скорость строительства скважин.

К слову, по итогам трех последних конкурсов на месторождениях ЛУКОЙЛ-Коми уже внедрен десяток разработок молодых нефтяников. Благодаря им, в частности, увеличена эффективность мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов и повышена скорость строительства скважин.

На этом конкурсе выступили авторы 13 работ в области разведки и добычи нефти и газа, ряда сопутствующих процессов.

Победителем научно-практического форума признан горный мастер по добыче нефти НШПП «Яреганефть» Дмитрий Сивиль. Он участвует в конкурсе уже третий раз и непременно входит в число призеров. В этом году ему принесла успех работа «Цифровизация эксплуатации подземного фонда скважин при нефтешахтной добыче».

- Я предложил техническое решение, которое позволит нам оцифровать весь добывающий фонд скважин. На данный момент внедрен опытный образец, фактически мы уже производим исследование скважин, получены первые результаты, на которых можем уже построить дальнейшую работу по цифровизации всего производства. Это позволит более качественно прогнозировать и улучшать режимы разработки месторождения.

Победителем научно-практического форума признан горный мастер по добыче нефти НШПП «Яреганефть» Дмитрий Сивиль.

Победителем научно-практического форума признан горный мастер по добыче нефти НШПП «Яреганефть» Дмитрий Сивиль.

Победителю и призерам присуждены премии. Дмитрий Сивиль к тому же получил сертификат на обучение по программе MBA. Лучшие работы будут представлены на конкурсе среди молодых нефтяников уже всей компании «ЛУКОЙЛ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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