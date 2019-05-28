100 компаний в Коми используют услугу «Ростелекома» «Wi-Fi для бизнеса»

В мае сотый клиент компании «Ростелеком» воспользовался услугой «Wi-Fi для бизнеса». Им стал универсальный общественный «Револьт-центр», который открылся в Сыктывкаре после ремонта 18 мая.

«Wi-Fi для бизнеса» представляет собой решение для организации гостевого беспроводного доступа в интернет. Авторизация пользователей в зоне действия Wi-Fi проходит в соответствии с российским законодательством.

В числе активных пользователей сервиса – представители как малого, среднего, так и крупного бизнеса. Услуга пользуется популярностью у банков, кафе и ресторанов, гостиниц, общественных центров и других компаний, чья деятельность связана с большим количеством посетителей.

Компании могут организовать Wi-Fi сеть на территории фронт-офиса, обеспечив тем самым высокоскоростной интернет-доступ для своих клиентов. При этом нет необходимости покупать, настраивать оборудование и обеспечивать его эксплуатацию самостоятельно. Всё это делают специалисты «Ростелекома».

Кроме того, подключив сервис «Wi-Fi для бизнеса», предприятие может управлять настройками сетей и доступом, размещать рекламную и справочную информацию на приветственной веб-странице: условия рекламных акций, меню, афишу, каталог.

Елена Зезегова, менеджер «Револьт-центра»:

«Для «Револьт-центра» возможность предоставить посетителям качественный доступ в беспроводной интернет – это важнейший инструмент в решении различных коммуникативных задач. Ведь наши гости приходят к нам именно для того, чтобы общаться, решать свои вопросы. В центре проходит много интересных мероприятий, в которых участвуют люди самых разных возрастов, но они объедены тем, что у них у всех есть своя активная жизненная позиция, которую они могут транслировать в те же социальные сети».

Благодаря быстрому интернету гости "Револьт-центра" могут вести трансляции с мероприятий в соцсети.

Александр Хуциев, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

«Абсолютные преимущества услуги в том, что, во-первых, наличие гостевого доступа – это проявление заботы о клиентах и показатель уровня сервиса. Во-вторых, поскольку клиенты проводят в зоне гостевого доступа значительное время, можно размещать рекламу на странице приветствия, а также получать статистику посещаемости. Еще один важный плюс этой услуги – круглосуточная техническая поддержка, которая не уйдет на выходные или в отпуск».

Наша справка

*«Револьт-центр» – независимое пространство для встреч и взаимодействия, где могут проводиться различные выставки, концерты, спектакли, лекции, семинары и мастер-классы. В центре есть конференц-зал для проведения мероприятий и кафе для встреч с друзьями или деловыми партнерами.

Центр назван в честь известного ученого математика и историка, участника диссидентского и правозащитного движения в СССР, народного депутат РСФСР Револьта Пименова. Он увлекался тайнами пространства и времени, состоял в переписке со Стивеном Хоккингом, был одним из первых переводчиков на русский язык книги Дж. Толкина «Властелин колец».