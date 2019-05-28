2019-05-28T12:13:30+03:00
Общество

Юные спортсмены из Сыктывкара сразятся за путевку в летний футбольный лагерь ФК «Барселоны»

Турнир среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводится компанией «МегаФон»
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Полуфинальные соревнования футбольного турнира «Будущее зависит от тебя» среди команд детских домов и школ-интернатов прошли в Екатеринбурге.Полуфинальные соревнования футбольного турнира «Будущее зависит от тебя» среди команд детских домов и школ-интернатов прошли в Екатеринбурге.
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В Сочи проходит финал XV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». За главной приз турнира впервые поборются спортсмены Республики Коми. Турнир ежегодно проводится компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза.

Полуфинальные соревнования футбольного турнира «Будущее зависит от тебя» среди команд детских домов и школ-интернатов прошли в Екатеринбурге. В играх принимали участие футболисты из Свердловской, Кировской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края и республик Коми и Удмуртии. Право выхода в финальную стадию первенства получили представители детского дома №1 из Сыктывкара.

- Нас просто переполняют эмоции. Мы давно участвуем в соревнованиях, но впервые вышли в финал и приехали в Сочи на такой потрясающий турнир, чтобы сыграть с другими сильными командами. Настроены решительно, на победу, – поделился впечатлениями вратарь сыктывкарской команды Роман Шевчук.

В Сочи для ребят будет организована насыщенная спортивная и культурно-образовательная программа. Во вторник 28 мая после торжественной церемонии открытия пройдут первые групповые игры и мастер-классы, затем юные футболисты отправятся на экскурсию, организованную партнером финальных игр соревнований – тематическим парком развлечений «Сочи Парк». Вечером этого же дня состоится игра, где ребята познакомятся с профессиями спортивной индустрии.

Во второй игровой день после групповых матчей ребята впервые посетят легендарный стадион «Фишт». Сотрудники «МегаФона» подготовили для команд программу, которая позволит узнать больше о деятельности компании и ее цифровых продуктах. Финальные игры, награждение от партнеров и церемония закрытия состоятся в пятницу 30 мая.

- С каждым годом турнир «Будущее зависит от тебя» собирает все больше участников со всей страны, способствует их социализации и семейному устройству. В этом году мы впервые подготовили программу профориентации для участников. С ее помощью мы хотим обратить внимание ребят на весь спектр возможностей, которые есть в жизни и спорте. Для нас важно на практике показать участникам проекта, какие навыки им пригодятся в дальнейшем. Я убеждена, что независимо от того, какое место заняла та или иная команда, каждый участник турнира – уже победитель, понимающий, что будущее зависит только от него самого, – отметила директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак.

«Будущее зависит от тебя» — самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. За 15 лет в нем приняли участие более 3,5 тысяч команд из 140 городов России. Фондом «Измени одну жизнь» было создано более 2740 видеоанкет об участниках турнира и более 630 из них обрели новую семью.

Главный приз турнира — путевка в футбольный лагерь ФК «Барселона» в Сочи с 25 июля по 03 августа. Победителей ждет 10 дней тренировок и теории по испанской методологии на современной базе на берегу Черного моря, 5-разовое спортивное питание, экскурсионная программа, спортивные развлечения, конкурсы и соревнования. На торжественном закрытии футболистам вручат именные игровые футболки и международный сертификат о прохождении школы. В лагере также будут работать кураторы-педагоги, которые подготовили для детей развивающую программу, направленную на командообразование, социальные навыки и общение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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