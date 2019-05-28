Кочегары, повара и сварщики: с какими профессиями выходят осужденные из мест лишения свободы

За 4 месяца этого года из исправительных учреждений УФСИН региона освободились 1022 осуждённых, из них 776 человек остались проживать в Коми. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по РК, все они уже имели или получили в исправительных учреждениях различные профессии.

На базе исправительных колоний действуют специальные образовательные учреждения ФСИН России. Там осужденные имеют возможность обучиться таким востребованным профессиям, как тракторист, сварщик, оператор манипулятора, сушильной установки, машинист (кочегар) котельной, стропальщик, крановщик, укладчик пиломатериала, станочник деревообрабатывающего станка, пекарь, повар и другие.

За пять месяцев 2019 года в Коми трудоустроены 22 освобожденных из мест лишения свободы

Труд является одним из тех направлений, которое помогает бывшим осужденным адаптироваться в обществе. Именно он позволяет приобрести социально полезные навыки и профессии, которые пригодятся человеку. Но, как показала практика, не все работодатели готовы помогать в социальной адаптации бывших осужденных и трудоустраивать их на вакантные должности.

Как отметила начальник анализа и мониторинга рынка труда Центра занятости Сыктывкара Оксана Ребенок, в столице Коми не хватает вакансий, которые соответствовали бы квалификации граждан, освобожденных из мест лишения свободы.

Осужденным рассказали о ситуации на рынке труда и вакансиях по Skype

Как сообщили в Центре занятости населения Сыктывкара, за пять месяцев 2019 года в организации столицы Коми трудоустроены 22 бывших осужденных. Основные профессии, по которым они смогли найти применение своим навыкам, – это водитель автомобиля, слесарь-сантехник, администратор, монтажник, станочник деревообрабатывающих станков, маляр и сторож.

По закону «О занятости населения в РФ» бывшие осужденные относятся к категории граждан, которые испытывают трудности в поиске работы. С начала года в Центр занятости населения Сыктывкара было заявлено 18 вакансий для такой категории граждан, однако в поисках работы в Центр обратилось в три раза больше человек. Учитывая эту ситуацию, бывшим осужденным предлагают получить другие востребованные профессии. Так, с начала года Центр занятости направил на учебу 6 человек, чтобы они получили профессии облицовщика-плиточника, водителя автомобиля, машиниста крана (крановщик) и стропальщика.

Кроме того, освободившимся из мест лишения свободы предлагают господдержку на создание собственного дела и в оформлении документов. В 2019 году уже два бывших заключенных, которые обратились за содействием, сотрудники центра помогли оформить предпринимательскую деятельность по розничной торговле.

Стать операторами манипулятора изъявили желание 19 осужденных колонии-поселения

Всего же в 2019 году госуслугу по социальной адаптации получили 11 безработных граждан, освобожденных из мест лишения свободы. Профессиональной ориентацией воспользовались 53 человека, психологической поддержкой – 6 безработных. Государственную услугу по информированию о положении на рынке труда получил 71 человек.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Коми, работа над трудоустройством и социальной адаптацией начинается для заключенных еще в исправительных колониях. Перед освобождением осужденным оформляют паспорта, медицинские полисы и другие документы. Занятия в Школе подготовки к освобождению касаются таких важных для них тем, как права на свободе, виды соцпомощи, порядок приобретения статуса безработного, получение тех или иных документов, решение жилищных проблем, трудоустройство, преодоление коммуникативных барьеров и другое. К занятиям в Школе привлекаются представители органов государственной власти и учреждений социальной сферы.

Осужденные узнали о всех особенностях при выборе профессии, трудоустройстве, составлении резюме

В I квартале этого года представители службы занятости 11 раз посетили исправительные учреждения УФСИН и провели для осужденных более 100 консультаций. Кроме того, в ИК-31 (г. Микунь), КП-34 (п. Вожский), КП-51 (г. Емва) осужденные могут получить консультацию по видеосвязи «Skype». Также в помещениях отрядов всех исправительных учреждений Коми оборудованы стенды для подготовки осужденных к освобождению, на которых они могут узнать ситуацию о рынке труда в республике.

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