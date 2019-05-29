2019-05-29T12:23:09+03:00
Общество

Роскомнадзор: у МегаФона самая мощная сеть 4G

Оператору принадлежат более 34% всех базовых станций «четвертого поколения» в России
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Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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МегаФон с начала 2019 года на 7% нарастил число базовых станций стандарта LTE. Сейчас оператору принадлежит свыше 93 тысяч объектов в стране – это самая мощная группировка базовых станций 4G среди операторов «большой четверки».

Согласно данным Роскомнадзора, на 1 мая 2019 года общее число базовых станций стандарта LTE в сети МегаФон превысило 93 тысячи. Таким образом, МегаФону принадлежат более 34% всех базовых станций «четвертого поколения» в России. Общее число станций LTE всех операторов составляет более 272 тысяч.

Масштабная сеть обеспечивает хорошие скорости интернета для клиентов. Оператор второй год подряд получает награду Speedtest Awards by Ookla за самый быстрый интернет по результатам анализа тестов скорости среди российских пользователей.

- Россияне свыше 3,5 часов в день проводят в онлайне со смартфона. Все чаще их интересует видео и цифровые услуги, которые решают почти любой вопрос – от оплаты счета в кафе и ЖКХ до покупки товаров. Главное требование – чтобы сервисы работали качественно и быстро. Как раз это гарантирует наша мощная сеть четвертого поколения. Наш 4G-интернет доступен свыше 15 миллионам жителей Большого Урала, а сеть охватывает 425 населённых пунктов, – отмечает Антон Щербаков, технический директор Уральского филиала МегаФон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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