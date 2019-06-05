Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер не добился опровержения от газеты "Аргументы и факты"

Басманный суд Москвы отклонил иск экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера о защите чести, достоинства и деловой репутации к газете «Аргументы и факты». Об этом сообщает издание Business FM со ссылкой на адвоката заявителя Дарью Евменину.

Поводом для обращения экс-чиновника в суд стала статья под названием «Борьба с коррупцией: эстафету в череде разоблачений перенял Дагестан», которая была опубликована 14 февраля 2018 года. В ней, в частности, упоминалось, что в ходе обыска у Гайзера якобы изъяли часы стоимостью 1 млн долларов, а также документы на офшоры.

Дарья Евменина утверждала, что данная информация не соответствует действительности. По словам адвоката, ее оппоненты в суде не признали иск. При этом представители «АиФ» ссылались на 57-ю статью закона «О СМИ», согласно которой редакция освобождается от ответственности, если опубликованная информация является дословным воспроизведением сообщений или материалов, распространенных другим СМИ.

- Представители «АиФ» сообщили, что взяли сведения из сюжета в программе «Вести», где показали фрагмент обыска. Там была ссылка на сообщение агентства ТАСС. Оно в свою очередь сослалось на данные бывшего официального представителя СК Владимира Маркина, — рассказала защитница. — Однако Маркин не говорил, что часы и документы на офшоры нашли именно у Гайзера. Он сообщил, что всего по делу было проведено больше 80 обысков, были изъяты часы и документы, не конкретизируя, у кого именно нашли эти предметы.

Адвокат отметила, что по делу вместе с Гайзером проходят другие фигуранты, в том числе бывший зампред правительства Республики Коми Константин Ромаданов (осужден на семь лет) — один из богатейших бизнесменов, входивший в список Forbes, а также объявленный в розыск Александр Зарубин.

Адвокат отметила, что у ее подзащитного в ходе обыска нашли 30 часов стоимостью от 20 долларов до 13 тысяч долларов.

- Среди них было много недорогих подарочных часов, приуроченных к разным юбилейным событиям в республике. Так, там были часы от главы Чечни Рамзана Кадырова стоимостью 450 долларов, а самыми дорогими оказались часы марки Patek Philippe, — сказала адвокат. Она представила суду протокол осмотра предметов, в ходе которого следователь досматривал найденные часы вместе с привлеченным им специалистом.

Она сообщила, что Вячеслав Гайзер настаивал лишь на публикации опровержения. Требований о компенсации морального вреда он не заявлял.

- Для него был принципиальным лишь вопрос признания информации недостоверной», — подчеркнула Евменина.

Напомним, 10 июня Вячеслав Гайзер и остальные фигуранты резонансного дела выслушают приговор. Заседание пройдет в Замоскворецком районном суде города Москвы.

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