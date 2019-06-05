2019-06-05T17:12:06+03:00
Происшествия

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер не добился опровержения от газеты "Аргументы и факты"

Фигурант уголовного дела доказывал, что у него не было часов стоимостью 1 млн долларов
Поделиться:
Даже находясь под арестом, Гайзер продолжает внимательно следить за публикациями о нем в прессе.Даже находясь под арестом, Гайзер продолжает внимательно следить за публикациями о нем в прессе.Фото: Анатолий ЖДАНОВ, ИД «Коммерсантъ»
Изменить размер текста:

Басманный суд Москвы отклонил иск экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера о защите чести, достоинства и деловой репутации к газете «Аргументы и факты». Об этом сообщает издание Business FM со ссылкой на адвоката заявителя Дарью Евменину.

Поводом для обращения экс-чиновника в суд стала статья под названием «Борьба с коррупцией: эстафету в череде разоблачений перенял Дагестан», которая была опубликована 14 февраля 2018 года. В ней, в частности, упоминалось, что в ходе обыска у Гайзера якобы изъяли часы стоимостью 1 млн долларов, а также документы на офшоры.

Дарья Евменина утверждала, что данная информация не соответствует действительности. По словам адвоката, ее оппоненты в суде не признали иск. При этом представители «АиФ» ссылались на 57-ю статью закона «О СМИ», согласно которой редакция освобождается от ответственности, если опубликованная информация является дословным воспроизведением сообщений или материалов, распространенных другим СМИ.

- Представители «АиФ» сообщили, что взяли сведения из сюжета в программе «Вести», где показали фрагмент обыска. Там была ссылка на сообщение агентства ТАСС. Оно в свою очередь сослалось на данные бывшего официального представителя СК Владимира Маркина, — рассказала защитница. — Однако Маркин не говорил, что часы и документы на офшоры нашли именно у Гайзера. Он сообщил, что всего по делу было проведено больше 80 обысков, были изъяты часы и документы, не конкретизируя, у кого именно нашли эти предметы.

Адвокат отметила, что по делу вместе с Гайзером проходят другие фигуранты, в том числе бывший зампред правительства Республики Коми Константин Ромаданов (осужден на семь лет) — один из богатейших бизнесменов, входивший в список Forbes, а также объявленный в розыск Александр Зарубин.

Адвокат отметила, что у ее подзащитного в ходе обыска нашли 30 часов стоимостью от 20 долларов до 13 тысяч долларов.

- Среди них было много недорогих подарочных часов, приуроченных к разным юбилейным событиям в республике. Так, там были часы от главы Чечни Рамзана Кадырова стоимостью 450 долларов, а самыми дорогими оказались часы марки Patek Philippe, — сказала адвокат. Она представила суду протокол осмотра предметов, в ходе которого следователь досматривал найденные часы вместе с привлеченным им специалистом.

Она сообщила, что Вячеслав Гайзер настаивал лишь на публикации опровержения. Требований о компенсации морального вреда он не заявлял.

- Для него был принципиальным лишь вопрос признания информации недостоверной», — подчеркнула Евменина.

Напомним, 10 июня Вячеслав Гайзер и остальные фигуранты резонансного дела выслушают приговор. Заседание пройдет в Замоскворецком районном суде города Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гайзер подал в суд на «Аргументы и факты»

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер подал гражданский иск в Басманный суд Москвы о защите чести, достоинства и деловой репутации к издательскому дому «Аргументы и факты», которому принадлежит одноименное издание. Адвоката Гайзера Дарья Евменина отметила, что речь в иске идет о статье «Борьба с коррупцией: эстафету в череде разоблачений перенял Дагестан», опубликованной в феврале 2018 года. В ней говорится, что у экс-главы Коми изъяли дорогую коллекцию часов. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Президента хоккейного клуба "Крылья советов" ограбили на 1,7 млн рублей, разбив стекла его BMW прямо у Ледового дворца в Москве
Неизвестный разбил стекло в BMW Александра Колядина и похитил из салона наличность и ценные вещи, пока мужчина был в Центральном Ледовом дворце спорта
Новости 24
МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G
Штормовое предупреждение: на юг Коми вновь придут грозы с градом
В Печоре обстреляли пассажирский автобус из пневматики
В День святого Валентина житель Объячево разобрался с любовником своей девушки
Лето-2019 в Коми: июнь расстроит дождями и ветром, а август порадует теплом
В Коми на 11 лет отправится в колонию двукратный чемпион мира по каратэ
Стал известен состав делегации от Коми на ПМЭФ-2019
На следующей неделе в Сыктывкаре отключат горячую воду
Бывшему директору САТП №1 Александру Рукавишникову продлен домашний арест
Известная оперная певица Альфия Коротаева даст сольный концерт в Сыктывкаре
Сыктывкарец расплатился с таксистом фальшивой банкнотой, купленной в Москве
Под Троицко-Печорском горит свалка
Лето, здравствуй: в начале июня в Коми ударят заморозки
На выступление певицы Ёлки в Сыктывкаре потратят внебюджетные средства
На фестиваль "Живой воздух" приедет рок-группа "Город 312"
Жители Сыктывкара выберут эскиз памятного знака фронтовикам, ушедших на войну с пристани Сысолы
Гроза, ливень и град: в Сыктывкаре объявлено штормовое предупреждение
В Коми прогнозируют появление нового вида малярийных комаров
В Сыктывкаре Audi сбила велосипедиста
В Сыктывкаре Infiniti сбила 71-летнюю женщину
В Усть-Куломском районе девушка лишилась денег, пытаясь взять кредит
В Инте на сутки исчез блогер Грибабас
В Ухте горел цех и заброшенный дом
В Сосногорске иномарка сбила восьмилетнего велосипедиста
В Сыктывкаре ищут 68-летнего рыбака
В Эжве Daewoo сбила 18-летнего мотоциклиста без прав
В 2020 году в Визинге откроют новую школу