Из Коми на курорты летом поедут дополнительные поезда

Из городов Республики Коми на время массовых летних отпусков в сторону южных курортов пустят дополнительные поезда.

Как сообщает пресс-служба "Северной железной дороги" до Анапы, Адлера и Новороссийска и обратно будут курсировать следующие составы:

№576/575 Сыктывкар – Анапа отправляется из Сыктывкара 30 июня в 18.45, 26 августа в 22.00, прибывает в Анапу 3 июля, 29 августа в 13.05;

№ 575/576 Анапа – Сыктывкар отправляется из Анапы 2 июля в 1.35, прибывает в Сыктывкар 4 июля в 21.45;

№ 575/576 Анапа – Сыктывкар отправляется из Анапы 4 июля в 1.35, прибывает в Сыктывкар 6 июля в 21.45;

№ 258/257 Сыктывкар – Адлер отправляется из Сыктывкара 28 августа в 16.10. прибывает в Адлер 31 августа в 12.04;

№ 268/267 Новороссийск – Сыктывкар отправляется из Новороссийска 9 июня в 19.55, прибывает в Сыктывкар 12 июня в 9.51;

№ 257/258 Печора – Адлер отправлением из Печоры 9 июня, 10 августа в 9.40, прибывает в Адлер 12 июня, 13 августа в 12.04;

№ 575/576 Печора – Анапа отправляется из Печоры 20 июля в 11.20, прибытием в Анапу 23 июля в 13.05;

№ 575/576 Сосногорск – Анапа отправляется из Сосногорска 28 июня в 15.35, прибывает в Анапу 1 июля в 13.05;

№257/258 Сосногорск – Адлер отправляется из Сосногорска 20 июля в 14.21, прибывает в Адлер 27 июля в 12.04.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Трехдневный путь в поезде Сыктывкар-Адлер — это ад»: жители Коми рассказали о муках путешествия на юг

«РЖД Северные железные дороги» отметили, что все комфортабельные вагоны забрали для перевозки детей в лагеря (подробности)

Первый пошел: в Сыктывкаре состоялся торжественный запуск первого экспресс-поезда в истории Коми

Из Сыктывкара в Усинск можно будет добраться за рекордные 10 часов 30 минут (подробности)