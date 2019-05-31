На Яреге создадут Аллею славы нефтяников

С инициативой благоустройства сквера у местного Дома культуры выступил Совет молодых специалистов ЛУКОЙЛ-Коми. Эскиз аллеи и будущих арт-объектов предлагают разработать самим жителям МОГО «Ухта». Авторов трех лучших предложений отметят денежными премиями.

Сейчас на месте будущего парка – лесопосадка, после благоустройства центр поселка станет местом притяжения его жителей. Нефтяники предлагают ухтинцам поделиться своими идеями и эскизами будущего сквера. Работы принимают как от профессиональных дизайнеров, так и от любителей.

– В эскизе нужно отразить производственную деятельность «Яреганефти», уникальность этого промысла. Мы не ограничиваем фантазию авторов, – отметил председатель Совета молодых специалистов нефтешахтного предприятия Роман Иванов. – Они сами решают, что здесь нужно: арт-объект, памятник, фонтан, скамейки или цветник. Не обязательно разрабатывать сложный дизайн-проект, достаточно простого рисунка. Приветствуется детальная проработка концепции.

Авторам проектов есть, где разгуляться – площадь парковой зоны занимает более 2000 квадратных метров. Озеленение сохранят, а для установки арт-объекта используют свободное место. После асфальтирования дорожки здесь проведут освещение на средства ЛУКОЙЛ-Коми.

Эскизы от ухтинцев будут принимать с 31 мая по 31 июля. Их можно направить на электронную почту ivaroms@mail.ru или принести лично в Музей истории Ярегских шахт или администрацию поселка. Лучшие проекты определят по итогам онлайн-голосования в социальной сети «ВКонтакте». А в сентябре состоится их презентация конкурсной комиссии, где по результатам оценки будет выбран лучший проект. К его реализации планируют приступить в июне 2020 года, а закончить – в сентябре того же года.