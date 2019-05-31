В МВД по Коми рассказали подробности о мужчине, который спускался из окна по простыням и сорвался
В Ухте мужчина спускался с четвертого этажа по простыням и сорвался. О том, что этому предшествовало, рассказали в МВД по Коми.
Пострадавший мужчина приехал в Ухту из Москвы в командировку. Накануне он перебрал со спиртными напитками:
- В гостиничном номере находился один, выпивал алкогольные напитки. В какой-то момент соорудил из простыней и штор веревку и стал по ней спускаться. В итоге, сорвался и упал на козырек подъезда, - отметили в пресс-службе МВД по Коми.
Как рассказали в Минздраве, 42-летний мужчина находится в реанимации ухтинской городской больницы №1 на ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.
Видео Екатерина Дмитрова/Информационная передача День.
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ИСТОЧНИК KP.RU